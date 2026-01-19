ETV Bharat / bharat

पैसे लेकर लेकर सवाल पूछने का मामला: लोकपाल ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच की समय सीमा बढ़ाने की मांग की

TMC MP महुआ मोइत्रा पर हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछेने का आरोप है.

पैसे लेकर लेकर सवाल पूछने के मामला
पैसे लेकर लेकर सवाल पूछने के मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 6:58 PM IST

नई दिल्ली: लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पैसे लेकर सवाल पछने से जुड़े तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में आदेश पारित करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. हाईकोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करेगा.

आज लोकपालक ओर से पेश वकील ने जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि उसे हाई कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए 2 महीने का समय चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट ने ने 19 दिसंबर को आदेश दिया था और उसके बाद शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई. उसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई उसी बेंच को भेजने का आदेश दिया, जिसने 19 दिसंबर को आदेशपरित किया था.

लोकपाल की अनुमति देने के आदेश को किया गया था निरस्त: बता दें की 19 दिसंबर को जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल को निर्देश दिया था कि वो इस मामले पर नए सिरे से विचार करें और 1 महीने के अंदर फैसला करें. हाई कोर्ट ने 12 नवंबर के लोकपाल के आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लोकपाल की अनुमति देने के आदेश को निरस्त कर दिया था.

लोकपाल के फैसले को चुनौती: हाईकोर्ट ने कहा था कि लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देने से पहले स्वीकृति के पहलू पर विचार करना चाहिए था. बता दें कि 12 नवंबर को लोकपाल की फुल बेंच ने लोकपाल कानून की धारा 20(7)(ए) और धारा 23(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था. महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के इसी फैसले को चुनौती दी थी. महुआ मोइत्रा ने कहा था कि लोकपाल का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. लोकपाल ने अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया.

महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर सवाल पूछेने का आरोप: सीबीआई ने जुलाई में लोकपाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस मामले में सीबीआई ने 21 मार्च 2024 को महुआ मोइत्रा और कारोबारी हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया था. महुआ मोइत्रा पर आरोप है उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था.

महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं. उनकी 8 दिसंबर 2023 लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी. संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी.

