कैश-फॉर-क्वेरी मामला : महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले के पैरा 89 पर रोक लगा दी.
Published : March 13, 2026 at 2:27 PM IST
सुमित सक्सेना
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को भारत के लोकपाल की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के तहत चार्जशीट फाइल करने और मुकदमा शुरू करने के लिए अलग-अलग मंजूरी देने का कोई प्रावधान नहीं है.
यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ लोकपाल की याचिका पर सीबीआई और भाजपा सांसद एवं शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे को भी नोटिस जारी किया.
बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के दिसंबर 2025 के ऑर्डर के एक हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें लोकपाल को सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित कैश-फॉर-क्वेरी घोटाले में चार्जशीट फाइल करने की मंज़ूरी देने पर विचार करने की इजाजत दी गई थी.
दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सीबीआई को कथित कैश-फॉर-क्वेरी स्कैम में मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की मंजूरी दी गई थी. हाई कोर्ट ने उस फैसले के पैराग्राफ 89 में कहा था, “विद्वान लोकपाल से अनुरोध है कि वे लोकपाल एक्ट के सेक्शन 20 के तहत, ऊपर बताए गए प्रावधानों के हिसाब से, आज से एक महीने के अंदर मंजूरी देने पर विचार करें.”
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल एक्ट के सेक्शन 20 के तहत दी गई शक्ति और प्रक्रिया से जुड़ी कई याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 89 पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें साफ किया गया कि लोकपाल को हाई कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 89 के अनुसार मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने की जरूरत नहीं है.
लोकपाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उनके क्लाइंट को लोकपाल एक्ट के हाई कोर्ट के मतलब से परेशानी है और उन्हें किसी खास व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के मतलब का समर्थन किया और कहा कि उत्तरदाता (महुआ मोइत्रा) की जांच होनी चाहिए.
मेहता ने कहा कि जरूरी सवाल यह है कि क्या दो राउंड की रोक लगाने पर विचार किया गया था: एक चार्जशीट फाइल करने के लिए और दूसरा मुकदमा शुरू करने के लिए. महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने कहा कि स्टेटस को का आदेश दिया जाना चाहिए.
दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की उन याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया, जिनमें दूसरे हाई कोर्ट के ऐसे ही फैसले के खिलाफ दायर किया गया था.
कैश-फॉर-क्वेरी केस इस आरोप से जुड़ा है कि मोइत्रा ने एक बिजनेसमैन से कैश और गिफ्ट के बदले लोकसभा में सवाल पूछे थे.
हाई कोर्ट का फैसला मोइत्रा की उस अर्जी पर आया जिसमें उन्होंने 12 नवंबर, 2025 के लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की मंजूरी दी गई थी. हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करने के बाद लोकपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
