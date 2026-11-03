गाजियाबाद में महिला पहलवानों से मारपीट और छेड़छाड़ के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज, एक गिरफ्तार
पुलिस ने बीएनएस 2023 की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
Published : November 3, 2026 at 1:38 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दंगल में भाग लेने जा रही नाबालिग अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और उसके साथी पहलवान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दंगल में जाने के दौरान रास्ते में मोरटी इलाके में एक मोटरसाइकिल से गाड़ी को ओवरटेक कर गाड़ी रोकी गई. इसके बाद अचानक से 8-10 लोग आए और नाबालिग महिला पहलवान और उसके साथी के साथ मारपीट की गई और गालियां दी गई. पीड़ित पक्ष का कहना है, घटना से संबंधित उनके पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है.
वीडियो महिला पहलवान ने बनाया है, जिसमें कैमरे के सामने ही धमकाते और गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पीड़ित पिता के मुताबिक, उनकी बेटी ने हाल ही में बहरीन में हुई कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता. साथ ही वह कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में भी मेडल हासिल कर चुकी है.
पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया, गत एक नवंबर को सुबह करीब 11:30 बजे पीड़ित अपनी बहन और बेटी के साथ अपने वाहन से लोनी स्थित डूंगरपुर दंगल में जा रहे थे. उसी समय मोरटा रास्ते के मध्यम में अचानक कुछ लोगों ने मेरी बहन, बेटी के साथ के साथ छेड़छाड़ की और हमें जान से मारने का प्रयास किया. मुझे और मेरी बहन को गंभीर चोटें आई है और वह लोग जाते-जाते भी जान से मारने की धमकी देकर गए. बाद में हमें गांव वालों ने उनके नाम बताएं. मेरी छोटी बेटी की उम्र 12 साल है जिसके साथ उन्होंने शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया. दीपक त्यागी, नितिन त्यागी, अरुण त्यागी और कपिल त्यागी नामक व्यक्तियों ने हमारे साथ मारपीट की है.
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पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने दीपक त्यागी, नीतीश त्यागी, अरुण त्यागी और कपिल त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित पिता की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया किया गया है. पुलिस ने बीएनएस 2023 की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. SHO नंदग्राम संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामले में दीपक त्यागी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
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