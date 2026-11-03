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गाजियाबाद में महिला पहलवानों से मारपीट और छेड़छाड़ के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज, एक गिरफ्तार

महिला पहलवानों से मारपीट और छेड़छाड़ मामले में एक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दंगल में भाग लेने जा रही नाबालिग अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और उसके साथी पहलवान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दंगल में जाने के दौरान रास्ते में मोरटी इलाके में एक मोटरसाइकिल से गाड़ी को ओवरटेक कर गाड़ी रोकी गई. इसके बाद अचानक से 8-10 लोग आए और नाबालिग महिला पहलवान और उसके साथी के साथ मारपीट की गई और गालियां दी गई. पीड़ित पक्ष का कहना है, घटना से संबंधित उनके पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है.

वीडियो महिला पहलवान ने बनाया है, जिसमें कैमरे के सामने ही धमकाते और गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पीड़ित पिता के मुताबिक, उनकी बेटी ने हाल ही में बहरीन में हुई कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता. साथ ही वह कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में भी मेडल हासिल कर चुकी है.