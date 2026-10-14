जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल की फिर बढ़ी मुश्किलें, घर में घुसकर मारपीट और हथियार दिखाकर धमकाने का आरोप, केस दर्ज
यूट्यूबर अनुराग डोभाल पर फिर गंभीर आरोप लगे हैं. जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 12:26 PM IST
देहरादून (उत्तराखंड): जेल में बंद यूट्यूबर और बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. नेहरू कॉलोनी थाने के बाद अब उनके खिलाफ रायपुर थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित ने अनुराग डोभाल और उनके साथियों पर घर में जबरन घुसकर मारपीट करने, हथियार दिखाकर धमकाने, मोबाइल से निजी डेटा लेने और दबाव बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करवाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
साथियों के साथ घर में घुसने का आरोप: शिकायत के मुताबिक,आयुष थपलियाल ने थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि 3 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8 बजे की है. उस समय आयुष थपलियाल अपनी बीमार मां, छोटे भाई और मौसी के साथ घर पर मौजूद था. आरोप है कि अनुराग डोभाल अपने 5-6 साथियों के साथ वहां पहुंचे और जबरन घर में घुस गए. आयुष ने आरोप लगाया कि अनुराग ने उसके बाल खींचे और थप्पड़ मारे. इस दौरान एक साथी ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि दूसरे ने मोबाइल फोन छीन लिया. विरोध करने पर परिवार के सदस्यों को भी डराने का आरोप है.
#थाना_नेहरू_कॉलोनी एसएसपी दून के नेतृत्व में दून पुलिस का बडा एक्शन युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाले यू-ट्यूबर सहित 04 अभियुक्तों को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार https://t.co/3WKFKmneEv— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) October 8, 2026
हथियार दिखाकर धमकाने का आरोप: आयुष के मुताबिक, अनुराग ने उसकी मां और मौसी से कहा कि वह उनसे मिलने आया है. इसके बाद परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में चले गए. पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसी दौरान अनुराग के साथियों ने हथियार दिखाकर उसे चुप रहने की धमकी दी. पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.
पीड़ित आयुष थपलियाल की शिकायत के आधार पर रायपुर थाने में दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 191(2), 333, 351(2) और 352 लगाई गई हैं. साथ ही पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और डिजिटल रिकॉर्ड्स को चेक करने का काम कर रही है.
-संजीत कुमार,थाना रायपुर प्रभारी-
मोबाइल का निजी डेटा लेने और वीडियो पोस्ट कराने का आरोप: पीड़ित का आरोप है कि अनुराग और उनके साथियों ने दबाव बनाकर उसके मोबाइल फोन से निजी फोटो, वीडियो, संपर्क और सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी अपने पास ट्रांसफर कर ली. इसके अलावा उसे धमकाकर वीडियो बनवाने और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए मजबूर किया गया. साथ ही आयुष ने आरोप लगाया कि आरोपी जाते समय उसका ब्लूटूथ हेडसेट, रे-बैन का चश्मा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और आईफोन का मूल चार्जर भी ले गए. शिकायतकर्ता ने अपनी मां और छोटे भाई की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है.
पुलिस ने बीते दिनों किया था गिरफ्तार: यूट्यूबर अनुराग डोभाल को बीते दिनों देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है. देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में अनुराग डोभाल पर चचेरे साले के अपहरण और उसके साथ मारपीट का केस दर्ज हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों को आठ अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
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