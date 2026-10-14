ETV Bharat / bharat

जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल की फिर बढ़ी मुश्किलें, घर में घुसकर मारपीट और हथियार दिखाकर धमकाने का आरोप, केस दर्ज

अपहरण और मारपीट के आरोप के बाद अनुराग डोभाल और साथियों पर एक्शन ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): जेल में बंद यूट्यूबर और बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. नेहरू कॉलोनी थाने के बाद अब उनके खिलाफ रायपुर थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित ने अनुराग डोभाल और उनके साथियों पर घर में जबरन घुसकर मारपीट करने, हथियार दिखाकर धमकाने, मोबाइल से निजी डेटा लेने और दबाव बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करवाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

साथियों के साथ घर में घुसने का आरोप: शिकायत के मुताबिक,आयुष थपलियाल ने थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि 3 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8 बजे की है. उस समय आयुष थपलियाल अपनी बीमार मां, छोटे भाई और मौसी के साथ घर पर मौजूद था. आरोप है कि अनुराग डोभाल अपने 5-6 साथियों के साथ वहां पहुंचे और जबरन घर में घुस गए. आयुष ने आरोप लगाया कि अनुराग ने उसके बाल खींचे और थप्पड़ मारे. इस दौरान एक साथी ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि दूसरे ने मोबाइल फोन छीन लिया. विरोध करने पर परिवार के सदस्यों को भी डराने का आरोप है.