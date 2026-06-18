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भाजपा सांसद कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी; सपा विधायक पर केस

प्रतापगढ़: बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल से भाजपा सांसद कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई है. टिप्पणी के साथ सपा विधायक डॉ. आरके वर्मा का नाम लिखा है. स्थानीय भाजपा नेता की शिकायत पर सपा विधायक के प्रतापगढ़ साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज हो गई है. पुलिस ने प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट से विधायक आरके वर्मा पर केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. पोस्ट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

सपा विधायक पर मुकदमा. (Photo Credit; ETV Bharat)

पोस्ट 17 जून 2026 की है. इसमें कंगना रनौत के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. पोस्ट सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई. भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशमान सिंह ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. आरोप लगाया कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक मंच पर किसी महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग महिला सम्मान के विपरीत है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है.