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वाराणसी: संतों के आक्रोश के बाद राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज

राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : संसद में संत के रूप में प्रदर्शन करने के बाद सांसद पप्पू यादव के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है. इसकी एक झलक वाराणसी में देखने को मिली, जहां सांसद पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई स्थानीय संतों की तहरीर के आधार पर की गई है. संतों ने उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है. राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, शनिवार को काशी में पातालपूरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकदास समेत दर्जनों संत कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया. इस दौरान संतों ने जमकर नारेबाजी की. साथ ही संतों ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए तहरीर दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

