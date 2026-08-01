वाराणसी: संतों के आक्रोश के बाद राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज
संसद में संत के रूप में प्रदर्शन करने के बाद सांसद पप्पू यादव के खिलाफ संतों ने दर्ज कराई शिकायत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:42 PM IST
वाराणसी : संसद में संत के रूप में प्रदर्शन करने के बाद सांसद पप्पू यादव के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है. इसकी एक झलक वाराणसी में देखने को मिली, जहां सांसद पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई स्थानीय संतों की तहरीर के आधार पर की गई है. संतों ने उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है.
दरअसल, शनिवार को काशी में पातालपूरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकदास समेत दर्जनों संत कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया. इस दौरान संतों ने जमकर नारेबाजी की. साथ ही संतों ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए तहरीर दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
इस दौरान आक्रोशित संतों ने ईटीवी भारत से कहा कि जिस तरह से संतों का भेष धारण कर यह प्रदर्शन किया गया, वो संतों का अपमान है. हिंदुओं के धर्म का मजाक बनाया जा रहा है. किसी मौलवी के खिलाफ यह करने की हिम्मत नहीं है. हमेशा हिंदू और संतों को निशाना बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर दान चोरी के मामले में SIT और कोर्ट अपना काम कर रहे हैं.
संतों ने यह भी कहा कि अगर इन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो हम सब समाज के लोग सड़क पर उतरकर बड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि भगवा चोला कोई रंग नहीं है, बल्कि यह मर्यादा का प्रतीक है. अगर इसका मजाक बनाया जाएगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. DCP गौरव बंसल ने कहा कि संतों की तहरीर के बाद राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि संसद में पप्पू यादव के प्रदर्शन के बाद संतों के साथ-साथ हिंदुओ में भी आक्रोश देखा जा रहा है.
ये भी पढ़ें- चंदा चोरी पर संसद परिसर में पप्पू यादव का ड्रामा, राहुल गांधी ने दान में दिए पैसे