अरुणाचल प्रदेश के एक रिसॉर्ट में कथित तौर पर हंगामा, 4 गुजराती टूरिस्ट के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि जब रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने मेहमानों को घर के नियम याद दिलाए, तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया. रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने दावा किया है कि महिला कर्मचारियों के लिए गाली-गलौज, अश्लील अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे उन्हें डर, बेइज्जती और परेशानी हुई.

शिकायत के अनुसार, चारों आरोपी, एक ही परिवार के सदस्य थे. जिन्होंने 18 फरवरी को रिजॉर्ट में चेक इन किया था. इन पर्यटकों से यहां आने के समय साफ-साफ बताया गया था कि रिजॉर्ट परिसर में बाहर का खाना और शराब लाना और पीना मना है. इस जानकारी के बावजूद, मेहमानों ने कथित तौर पर स्टाफ के सामने बाहर से लाई गई शराब पी.

अनिनी पुलिस ने ईटीवी भारत को बताया कि कल रात केस नंबर 07/2026 के तहत बीएनएस, एससी/एसटी के तहत केस दर्ज किया गया है. घटना 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस के दिन की बताई जा रही है. इसको लेकर मिशिमी हिल्स रिसॉर्ट एंड होटल्स के संचालक ने अनिनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है.

दिबांग वैली/तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले के अनिनी पुलिस स्टेशन में एक गुजराती टूरिस्ट परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. खबर के मुताबिक, दिबांग वैली के रिसॉर्ट में 20 फरवरी को एक गंभीर विवाद हुआ था, जिसमें गलत व्यवहार, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और डिजिटल प्राइवेसी के आरोप लगे हैं.

शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर एक महिला स्टाफ के साथ मारपीट करने की कोशिश की. इससे उसकी सुरक्षा को तुरंत खतरा पैदा हो गया. इस बीच दूसरे स्टाफ को बीच-बचाव करना पड़ा.

गाली-गलौज और धमकी के अलावा, रिसॉर्ट मैनेजमेंट ने आरोप लगाया है कि आरोपी मेहमानों ने झूठे और गलत इरादे वाले ऑनलाइन रिव्यू पोस्ट करके उनके रिजॉर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि मेहमानों ने अपने असरदार कनेक्शन होने का दावा किया और चेतावनी दी कि वे जगह बंद करवा सकते हैं. कहासुनी के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर रिसॉर्ट के नियमों और निर्देशों को बताने वाले एक फ्रेम वाले डिस्प्ले को नुकसान पहुंचाया, जिससे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ.

रिसॉर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कई नियमों के तहत पुलिस कार्रवाई की मांग की है, जिसमें आपराधिक बल, महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी, जानबूझकर बेइज्जती, अश्लील हरकतें, शरारत और बदनामी से जुड़ी धाराएं शामिल हैं. कथित ऑनलाइन धमकियों के संबंध में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 67 का भी हवाला दिया गया है.

मिशिमी हिल्स ग्रुप्स और कंपनी की चेयरमैन रजीना मिहू ने ईटीवी भारत को बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग, नुकसान के शारीरिक साक्ष्य और स्टाफ और मेहमानों के गवाहों के बयान मौजूद हैं और उन्हें जांच करने वालों को सौंप दिया गया है.

यह बताना जरूरी है कि घटना के समय, जिला पर्यटन अधिकारी खुद डिनर के लिए मौके पर मौजूद थे. अधिकारी ने टूरिस्ट परिवार को कंट्रोल करने की भी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. यह वही रिसॉर्ट है जहां बॉलीउड के मशूहर गायक उदित नारायण पिछले 30 जनवरी से 2 फरवरी तक रुके थे.

