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बीजेपी-आरएसएस पर बयान को लेकर घिरे मल्लिकार्जुन खड़गे, एफआईआर की मांग पर कोर्ट सख्त

नई दिल्ली: बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पेश वकील ओमर होदा और उदय भाटिया ने जवाब दाखिल किया. तब शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील गगन गांधी ने कहा कि उन्हें जवाब आज ही मिला है और उन्हें दलीलें रखने के लिए समय चाहिए. तब कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करने का आदेश दिया. इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कोर्ट ने 29 जनवरी को खड़गे को नोटिस जारी किया था. दरअसल 13 दिसंबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका आरएसएस के सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर किया है.