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हरिद्वार में मध्य प्रदेश की युवती को कई दिनों तक बनाया बंधक, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप, केस दर्ज

युवती का आरोप है कि शादी के नाम पर उससे धोखा हुआ. लड़के ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की और प्यार के जाल में फंसाया.

MADHYA PRADESH GIRL RAPE Accusation
कांसेप्ट इमेज. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2026 at 3:54 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मध्य प्रदेश की एक युवती ने युवक पर रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस मामले में युवती की ओर से हरिद्वार पथरी थाने में तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश की रहने वाली पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब चार साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक युवक से हुई थी, तब उस लड़के की आईडी अमन सिंह के नाम से थी. दोनों के बीच हुई दोस्ती के बाद काफी समय तक बातचीत होने लगी.

2024 में इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती: आरोप है कि इसके बाद 2024 में अमन ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर शाहरुख कर दिया. पूछने पर उसने युवती से कहा कि उसका नाम अमन ही है, बस कुछ दिनों के लिए नाम बदला है. इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया.

पीड़िता का आरोप है कि 13 सितंबर 2026 को अमन से शादी करने के लिए वह अपने घर से हरिद्वार के लिए निकली. 14 सितंबर को सुबह करीब पांच बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लड़का उसे लेने पहुंचा. इसके बाद आरोपी उसे हरिद्वार में अपने किसी ठिकाने पर लेकर गया.

जबरन पीड़िता के साथ बनाए संबंध: पीड़िता की तहरीर के अनुसार, आरोपी ने पहली बार उसे तभी बताया कि वो दूसरे धर्म का है और शादी के लिए पीड़िता को अपना धर्म बदलना पड़ेगा. ऐसा करने पर ही वो उससे शादी करेगा. जब पीड़िता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया तो इसके बाद आरोपी ने जबरन पीड़िता के साथ संबंध बनाए. उस दौरान कमरे के बाहर आरोपी का भाई व उसकी मां मौजूद थे.

तीन दिनों तक कमरे में बंद रखा: शिकायत में लड़की ने बताया कि दुष्कर्म के बाद आरोपी ने कहा कि अब तो उसे धर्म परिवर्तन करना ही होगा, लेकिन पीड़िता ने धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद आरोपी ने अपनी मां-भाई और अन्य युवक से बात कर उसे एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया. उसे वहां तीन दिनों तक भूखा रखा गया. इसी बीच आरोपी का बड़ा भाई ताला खोलकर कमरे में आया और उसके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया, जिससे वह बेहोश हो गई.

पीड़िता के अनुसार, जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी. इसके बाद आरोपी अस्पताल पहुंचा और उसे बेहोशी की हालत में गाड़ी में ले जाकर एक अज्ञात स्थान पर छोड़कर चला गया. पीड़िता ने किसी तरह बचकर अपने भाई से संपर्क कर आपबीती बताई. इसके बाद उसका भाई उसे थाना पथरी लेकर पहुंचा.

पीड़िता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.
- रविन्द्र कुमार, पथरी थाना प्रभारी -

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हरिद्वार में युवती से रेप
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