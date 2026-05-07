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प्रसूताओं के किडनी फेल्योर का मामला: राजस्थान में रोका गया ग्लूकोज, दवा, इंजेक्शन और एंटीबायोटिक का बैच

बैच की सप्लाई सीज, नमूने लेकर जांच करवाई: कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरेंद्र नागर का कहना है कि मरीजों को दी गई दवा, फ्लूड, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन की पूरे राजस्थान में सप्लाई रुकवा दी गई है. राजस्थान सर्विस मेडिकल कमीशन लिमिटेड (RMSCL) के जरिए यह सप्लाई हुई थी. इस बैच की पूरी सप्लाई को सीज करवाया गया है. सबके नमूने लेकर जांच करवाई गई है. जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों के परिजनों से बातचीत की. इसके अलावा चिकित्सकों के साथ मीटिंग भी की. जयपुर से आई कमेटी के साथ भी चर्चा की. मीडिया से बातचीत में सामरिया ने कहा कि मामला मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में हुआ है. संदिग्ध दवा, फ्लूड, एंटीबायोटिक की जांच की जा रही है. मरीज को चढ़ाए गए फ्लूड, इंजेक्शंस और मरीजों के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं. सभी के कल्चर टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं. मृतक ज्योति का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. इसमें तबीयत बिगड़ने के कारण सामने आएंगे.

कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में किडनी फेलियर से प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और दो की मौत मामले में सरकार ने एक्शन लिया है. सरकार ने मरीजों को चढ़ाए गए ग्लूकोज, दवा, इंजेक्शन और एंटीबायोटिक को सीज किया गया है. साथ ही इन दवाओं के बैच पर रोक लगा दी है.

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शुरुआती तौर पर इंक्वारी कमिटी नहीं खोज पाई कारण: मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ नीलेश जैन का कहना है कि दूसरी मरीज ज्योति की मौत हो गई है. दो अन्य की स्थिति में सुधार है. जबकि दो की स्थिति अभी भी क्रिटिकल है. उन्हें खतरे के बाहर नहीं कहा जा सकता है. लेकिन धीरे-धीरे मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएंगी. रेफर के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर परिजनों की इच्छा होगी, तो रेफर कर देंगे. हालांकि पूरी सुविधाएं हमारे पास भी हैं. हम पूरे जी जान से उन्हें बचाने में लगे हुए हैं. जिम्मेदारी तय करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंक्वारी कमेटी ने अभी जो रिपोर्ट दी है, उसमें कोई कारण नहीं मिला है. सबसे बड़ी बात यह है कि कारण समझ में नहीं आया है की तबीयत खराब क्यों हुई? जयपुर की टीम हमारे ट्रीटमेंट से काफी संतुष्ट हैं. हमने पहले से जो टेस्ट कराए थे, उनकी रिपोर्ट भी अच्छी है.

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'मृतक पायल का पोस्टमार्टम नहीं करना भी लापरवाही': कांग्रेस नेता विद्याशंकर गौतम ने कहा कि गत 4 मई को 12 प्रसव के ऑपरेशन हुए थे. जिनमें 10 प्रसव सिजेरियन करवाए गए थे. इनमें से 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी. जिनमें एक रावतभाटा निवासी पायल की मौत मंगलवार तड़के हो गई थी. अस्पताल प्रबंधन ने कई प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया. जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि पोस्टमार्टम से उसकी मृत्यु का कारण पता चल जाता. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बदलते हुए तत्काल परिजनों को शव सौंपकर उन्हें रवाना कर दिया. वे मामले को दबाना चाह रहे थे. हालांकि अन्य प्रसूताओं के परिजनों ने तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा कर दिया था. वहीं जिला कलेक्टर का कहना कि परिजन ही बिना पोस्टमार्टम पायल का शव लेकर गए थे.