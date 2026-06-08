भरतपुर CWC का खुलासा: 'लुटेरी दुल्हन' बना कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, मथुरा-वृंदावन तक जुड़े मानव तस्करी के तार
भरतपुर में नाबालिग लड़की की मानव तस्करी, सामूहिक दुष्कर्म और लुटेरी दुल्हन बनाकर बेचने का खौफनाक मामला सामने आया है.
Published : June 8, 2026 at 4:53 PM IST
भरतपुर: जिले से मानव तस्करी और नाबालिगों के यौन शोषण का एक खौफनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश से घर के क्लेश के कारण भागी एक मासूम बच्ची को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, मथुरा और भरतपुर के तस्करों ने एक ऐसी नरक की आग में धकेल दिया, जहां उसका सौदा हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ और अंत में उसे लुटेरी दुल्हन तक बना दिया गया. अब भरतपुर बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले का खुलासा कर पुलिस में मामला दर्ज कराया है. सेवर थानाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि बाल कल्याण समिति ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच की जा रही है.
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतौली ने बताया कि पीड़ित नाबालिग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की रहने वाली है. उसके पिता अत्यधिक शराब पीते थे और आए दिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते थे. इसी प्रताड़ना से तंग आकर बच्ची घर से भाग गई और दिल्ली पहुंच गई. दिल्ली में उसे एक व्यक्ति मिला, जिसने उसे नौकरी दिलाने के बहाने जम्मू-कश्मीर में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार (जो एक प्रशासनिक अधिकारी थे) के यहां भेज दिया. अधिकारी ने जब लड़की से पूछताछ की, तो उसने सच बता दिया कि वह घर से भागी हुई है. अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस के जरिए उसे जम्मू-कश्मीर के एक बालिका गृह में सुरक्षित आवासित करा दिया.
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बालिका गृह से भागी: राजाराम ने बताया कि नाबालिग एक अन्य लड़की के साथ उस बालिका गृह से भी भाग निकली. इस बार वे दोनों लड़कियां जम्मू-कश्मीर में एक होटल मालिक के हत्थे चढ़ गईं. उस होटल मालिक ने नाबालिग को बंधक बना लिया, उससे जबरन बर्तन मंजवाए और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. उसने लड़की को इस दलदल में धकेलने के लिए दस-दस हजार रुपए भी दिए. किसी तरह जान बचाकर बालिका वहां से दोबारा दिल्ली भाग आई.
कोल्ड ड्रिंक में नशा और बंधक: राजाराम ने बताया कि दिल्ली पहुंचने पर नाबालिग को मथुरा का रहने वाला एक लड़का मिला. उसने लड़की को मथुरा में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया. वह मासूम उसके बहकावे में आकर मथुरा आ गई. मथुरा लाकर उस लड़के ने एक अलग कमरा किराए पर लिया और लड़की को तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसने नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म किया. नाबालिग ने अपने बयान में बताया कि वह लड़का उसे कमरे पर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कोई नशीला पदार्थ पिलाता था, जिससे उसे लगातार नशा रहता था ताकि वह विरोध न कर सके.
मानव तस्करी का सिंडिकेट: नाबालिग ने समिति को बताया कि एक दिन जब वह लड़का कमरे से बाहर गया हुआ था, तो उसके मोबाइल पर अंजलि नाम की महिला का फोन आया. डरी हुई पीड़िता ने फोन उठाया और रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई कि यह लड़का उसे बंधक बनाकर उसका दुष्कर्म कर रहा है. अंजलि ने खुद को उस लड़के की बहन बताया और मदद का झांसा देकर कमरे पर पहुंच गई. अंजलि उस लड़की को छुड़ाने के बहाने अपने घर ले आई, लेकिन वह खुद इस रैकेट की बड़ी खिलाड़ी थी. उसने तुरंत चिंता देवी नाम की महिला को बुलाया और लड़की को उसके हवाले कर दिया.
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बनाया लुटेरी दुल्हन: राजाराम भूतौली ने बताया कि चिंता देवी मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है और अंजलि उड़ीसा की है. ये दोनों महिलाएं वृंदावन और मथुरा में रहकर अनाथ, लाचार और भागी हुई बच्चियों को फंसाने का काम करती हैं. चिंता देवी नाबालिग को राजस्थान के अलवर जिले के खेड़लीगंज कस्बे में ले आई. वहां उसने लड़की को डराया-धमकाया और कहा, "आज से तू भूल जा कि तू कहां की है, आज से तू मेरी बेटी है". चिंता देवी ने उसे अपनी सगी बेटी का फर्जी नाम दे दिया.
शादी के नाम पर बेचा: उसके बाद खेड़लीगंज में चिंता देवी ने उस नाबालिग को चार से पांच अलग-अलग लोगों के सामने पेश किया, जिन्होंने उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और साथ ही जल्द करोड़पति बनाने का लालच भी दिया गया. इसके बाद चिंता देवी ने लड़की को लुटेरी दुल्हन बनाकर एक युवक को मोटी रकम के बदले बेच दिया. शादी के तुरंत बाद चिंता देवी ने पुलिस में खुद को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मेरी बेटी गुम हो गई है.
शादी के तीसरे ही दिन, चिंता देवी का एक सहयोगी, जिसे लड़की पटवारी अंकल कहकर संबोधित कर रही है, वह उस लड़के के घर पहुंचा जहां शादी हुई थी. उसने लड़के वालों को धमकी दी कि तुमने एक नाबालिग लड़की से शादी की है और उसके साथ दुष्कर्म किया है, हम पुलिस केस करेंगे. कानूनी कार्रवाई के डर से लड़के वालों से मोटी रकम वसूली गई और पटवारी अंकल लड़की को वापस ले आया. इसके बाद, सोची-समझी साजिश के तहत लड़की को खेड़ली मोड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया.
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बाल कल्याण समिति के सामने खुला मामला: राजाराम ने बताया कि खेड़ली मोड़ पुलिस ने रोस्टर प्रभारी देवेंद्र सिंह पोसवाल के समक्ष लड़की को पेश किया. अगले दिन जब बाल कल्याण समिति ने लड़की की काउंसलिंग की, तो समिति के सदस्यों को उसकी हरकतों में असहजता दिखी, वह डरी हुई थी और खुलकर सच नहीं बोल पा रही थी. शुरुआत में उसने वही कहानी सुनाई जो चिंता देवी ने उसे रटवाई थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने इस मामले की तुरंत उस पते की एसआईआर (सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट) कराई जो पुलिस और चिंता देवी ने दी थी.
राजाराम ने बताया कि जैसे ही हमें लड़की से पूछताछ में यह पता चला कि पेश की गई लड़की चिंता देवी की नहीं है और वह उत्तर प्रदेश से भागी हुई है, जिसे यहां लाकर अवैध धंधे में धकेला गया, बाल कल्याण समिति ने तुरंत मामले का स्वतः संज्ञान लिया. समिति इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट थाना सेवर (भरतपुर) में दर्ज करा दी है. पुलिस अब झारखंड की चिंता देवी और उड़ीसा की अंजली समेत इस अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े अन्य लोगों (होटल मालिक, दिल्ली व मथुरा के दलालों) की तलाश में जुट गई है.
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