"मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा", ग्रेटर नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस प्रशासन-एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची. करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी युवक को नहीं बचाया जा सका
Published : January 18, 2026 at 10:28 PM IST|
Updated : January 18, 2026 at 10:43 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के पास एक दर्दनाक हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले में पुलिस ने मृत इंजीनियर के पिता की शिकायत पर लोट्स ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. शिकायत में बिल्डर पर लापरवाही बरतने का आरोप है.
वहीं, हादसे के बाद पुलिस ने आनन-फानन में गड्ढ़े को मिट्टी डालकर भर दिया. साथ ही जिस मोड पर यह हादसा हुआ, वहां पर बेरिकेटिंग कर दी है. हालांकि, ज्यादा हिस्सा अभी भी खुला है. मृतक के पिता ने बिल्डर के खिलाफ बीएनएस की धारा 105,106(1) और 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
Uttar Pradesh | Gautam Buddh Nagar police have filed an FIR under Section 105, 106 (1) and 125 BNS against MZ Wiztown Planners Pvt Ltd and Lotus Greens Construction Pvt Ltd, in connection with the death of a youth in Noida Sector 150. The complaint has been filed by the father of… https://t.co/rsVsq1BaZa— ANI (@ANI) January 18, 2026
घटनास्थल के पास पुलिस प्रशासन ने बेरिकेट्स लगाए
डीआईजी कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा के मुताबिक सेक्टर-150 एटीएस ली ग्रैंडियोस के मोड के पास शुक्रवार देर रात कोहरे में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार नाले की दीवार तोड़कर प्लॉट में भरे पानी में जा गिरी. यहां बिल्डर ने बेसमेंट के लिए खुदाई कर पिलर खड़े किए हुए हैं, लेकिन पानी भरने से पिलर नहीं दिखा. टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी निवासी 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता रात के समय ग्रुरुग्राम अपने दफ्तर से घर जा रहे थे, इसी दौरान मोड पर कोहरे में कार अनियंत्रित हो गई और पानी में जा गिरी. वह खुद को बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गए. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मदद मांगी लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा.
चार घंटे की चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची युवक की जान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन व एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई. करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी युवक को नहीं बचाया जा सका और देखते ही देखते वह कार समेत पानी में समा गया. बाद में गोताखोरों की मदद से उसके शव को बाहर निकाला गया, लेकिन कार अभी तक भी बरामद नहीं हो सकी है. अब इस मामले में युवक के पिता राजकुमार मेहता ने मामले में बिल्डर के खिलाफ तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है.
जानिए घटना की पूरी टाइम लाइन (शनिवार- रविवार की रात)
- रात 12 :05 बजे -अनियंत्रित कार बेसमेंट में गिरी
- 12.25 बजे -युवक ने पिता को फोन से सूचना दी
- 12.30 बजे - पिता ने डायल 112 पर सूचना दी
- 12.41 बजे -कंट्रोल रूम से कोतवाली प्रभारी के पास फोन आया
- 12.50 बजे -पुलिस फोर्स और दमकल कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे
- 1.15 बजे -एसडीआरएफ टीम घटना स्थल पर पहुंची
- 1.45 बजे - बेसमेंट में भरे पानी में कार समेत युवक डूबा
- 1.55 बजे -गाजियाबाद से एनडीआरएफ टीम पहुंची
- 4.30 बजे -युवक को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया
