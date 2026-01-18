ETV Bharat / bharat

"मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा", ग्रेटर नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज

साफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज ( ETV Bharat )

वहीं, हादसे के बाद पुलिस ने आनन-फानन में गड्ढ़े को मिट्टी डालकर भर दिया. साथ ही जिस मोड पर यह हादसा हुआ, वहां पर बेरिकेटिंग कर दी है. हालांकि, ज्यादा हिस्सा अभी भी खुला है. मृतक के पिता ने बिल्डर के खिलाफ बीएनएस की धारा 105,106(1) और 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के पास एक दर्दनाक हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले में पुलिस ने मृत इंजीनियर के पिता की शिकायत पर लोट्स ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. शिकायत में बिल्डर पर लापरवाही बरतने का आरोप है.

घटनास्थल के पास पुलिस प्रशासन ने बेरिकेट्स लगाए

डीआईजी कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा के मुताबिक सेक्टर-150 एटीएस ली ग्रैंडियोस के मोड के पास शुक्रवार देर रात कोहरे में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार नाले की दीवार तोड़कर प्लॉट में भरे पानी में जा गिरी. यहां बिल्डर ने बेसमेंट के लिए खुदाई कर पिलर खड़े किए हुए हैं, लेकिन पानी भरने से पिलर नहीं दिखा. टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी निवासी 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता रात के समय ग्रुरुग्राम अपने दफ्तर से घर जा रहे थे, इसी दौरान मोड पर कोहरे में कार अनियंत्रित हो गई और पानी में जा गिरी. वह खुद को बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गए. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मदद मांगी लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा.

चार घंटे की चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची युवक की जान

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन व एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई. करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी युवक को नहीं बचाया जा सका और देखते ही देखते वह कार समेत पानी में समा गया. बाद में गोताखोरों की मदद से उसके शव को बाहर निकाला गया, लेकिन कार अभी तक भी बरामद नहीं हो सकी है. अब इस मामले में युवक के पिता राजकुमार मेहता ने मामले में बिल्डर के खिलाफ तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है.

सर्च अभियान करते जवान (ETV Bharat)



