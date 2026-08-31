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मंच शुद्धिकरण मामला: राहुल गांधी पर हल्द्वानी में SC-ST एक्ट में मुकदमा दर्ज, दलितों के अपमान का लगा आरोप

हल्द्वानी (उत्तराखंड): हल्द्वानी मंच शुद्धीकरण मामले ने अब नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है. श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है. शिकायतकर्ताओं ने जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है. जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर BNS की धारा 196 और 299 के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल के शुद्धीकरण का मामले पर राजनीति तेज है. अब इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है. श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के दो कार्यकर्ता विनोद कुमार आर्य और अमित कुमार ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है. जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी की ओर से अनुसूचित जाति के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की तहरीर पर केस दर्ज (Photo-ETV Bharat)

इसी को आधार बनाते हुए पुलिस से मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सार्वजनिक मंच से की गई कथित टिप्पणी से अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है.गौरतलब है कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी तेज है.