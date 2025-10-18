ETV Bharat / bharat

सूबेदार पर कर्नल की बिना अनुमति CDR निकालने और साजिश रचने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

देहरादून (उत्तराखंड): डीआरडीओ में तैनात एक कर्नल ने सूबेदार पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही बिना अनुमति के कॉल डिटेल रिकॉड निकालने पर सूबेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. कर्नल को डीआरडीओ के कर्मचारी और एक महिला ने फोन और पत्र लिखकर सूचित किया था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. जिसके बाद कर्नल ने पुलिस को शिकायत की. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गौर हो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में तैनात कर्नल ने रायपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि 27 दिसंबर 2024 को उन्हें किसी अज्ञात महिला ने फोन किया कि सूबेदार जो कि पहले ईएमयू डीआरडीओ में कार्यरत था. उसने आपकी सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) निकलवाई है और सूबेदार उनके खिलाफ साजिश रच रहा है. इस घटना को मजाक समझकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन महिला ने दोबारा 9 जनवरी 2025 को आगाह किया कि उनके खिलाफ सूबेदार साजिश रच रहा है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने 9 जनवरी 2025 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत की. पीड़ित का कहना है कि महिला के फोन के बाद 4 फरवरी 2025 को डीआरडीओ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति ने उन्हें एक पत्र भेजा और यह पत्र सेनाध्यक्ष भारतीय सेना को लिखा गया था और उसकी एक कॉपी उन्हें भी भेजी गई. पत्र में उन्होंने सहकर्मी सूबेदार की ओर से डीआरडीओ के संवेदनशील पद पर रहते हुए उनकी जासूसी करवाने, उनके खिलाफ षडयंत्र रचने और हत्या की सुपारी देने जैसी बातों का जिक्र किया था.