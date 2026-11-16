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कंगना रनौत के पुराने वीडियो को भ्रामक कैप्शन के साथ वायरल करने पर मुकदमा दर्ज, देहरादून पुलिस करेगी कार्रवाई

कंगना रनौत ( Courtesy- ians )

देहरादून: भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भ्रामक और झूठे तथ्यों के साथ प्रसारित करने के मामले में थाना राजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा की शिकायत पर थाना राजपुर में अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.