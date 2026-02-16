ETV Bharat / bharat

नैनीताल जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले पर मुकदमा दर्ज, खौफ से आधा काम हुआ ठप

बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद तलाश करती टीम ( फोटो- ETV Bharat )

जानकारी के मुताबिक, धमकी भरा ई-मेल ऑल इंडिया जजेस संगठन को भेजा गया था. जिसमें नैनीताल जिला न्यायालय को निशाना बनाने की बात कही गई थी. ई-मेल में दावा किया गया कि न्यायालय परिसर में जजों के चेंबर समेत 12 स्थानों पर आरडीएक्स लगाए गए हैं. ई-मेल में तमिलनाडु सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाने की मांग का भी उल्लेख किया गया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ई-मेल की सत्यता व स्रोत का पता लगाया जा रहा है.

नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद नैनीताल में हड़कंप मचा रहा. जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी को सुबह करीब 8 बजे एक धमकी भरा ई मेल मिला. जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना एसएसपी मंजूनाथ टीसी को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया.

जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले पर मुकदमा: नैनीताल जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले के खिलाफ तल्लीताल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तल्लीताल थाने में 351, बीएनएस 66 एफ, आईटी एक्ट संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

"सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है. जांच पूरी होने तक न्यायालय परिसर में कड़ी निगरानी जारी रहेगी."- जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम, नैनीताल

जिला न्यायालय में 50 फीसदी से ज्यादा का काम हुआ ठप: धमकी के चलते न्यायालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई फरियादी बिना सुनवाई के ही वापस लौट गए. सुरक्षा जांच और प्रतिबंधों के कारण जिला न्यायालय में 50 फीसदी से ज्यादा न्यायिक कार्य प्रभावित रहा. एसएसपी के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट परिसर में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील (फोटो- ETV Bharat)

"जैसे ही अपने एक मामले की सुनवाई के लिए परिवार न्यायालय मे पहुंचे थे और मामले की सुनवाई शुरू हुई. इसी दौरान न्यायालय कर्मचारी जज के पास पहुंचे और उन्होंने जज के कान में कुछ बात कही. जिसके बाद जज अपने कोर्ट से आनन-फानन में चले गए. इसके बाद अचानक से अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालय में बम होने की जानकारी एक दूसरे को दी गई."- निखिल बिष्ट, अधिवक्ता, जिला न्यायालय

वहीं, जिला न्यायालय के अधिवक्ता खुर्शीद अहमद ने बताया कि सुबह अधिकांश अधिवक्ता अपने कोर्ट की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान उन्हें कोर्ट में बम होने की सूचना मिली. जिसके बाद सुनवाई के लिए कोर्ट आए कई लोग डर के चलते वापस लौट गए और कुछ देर में कोर्ट को छावनी बना दिया गया.

