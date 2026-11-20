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असम महिला मामले में हरक सिंह के खिलाफ 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज, कांग्रेस लीडर की बढ़ी मुश्किल

हरक सिंह रावत की मुश्किल बढ़ी ( Etv Bharat )

देहरादून/गुवाहाटी: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पहले चर्चित रहे असम महिला प्रकरण में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है. पीड़ित महिला की शिकायत पर असम के गुवाहाटी स्थित महिला थाने में हरक सिंह रावत के खिलाफ 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला ने साल 2002-03 के दौरान नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, जबरन बंधक बनाने, गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ित करने और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. असम की राजधानी गुवाहाटी के जिस महिला थाने में हरक सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां की इंस्पेक्टर ने इसकी पुष्टि की है.

शारीरिक शोषण के वक्त पीड़ित 16 वर्ष की थी: शिकायत के मुताबिक, घटना के समय महिला की उम्र करीब 16 वर्ष थी और वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में बस अड्डे के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी. आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर कांग्रेस लीडर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे यमुना कॉलोनी स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया.