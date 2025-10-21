ETV Bharat / bharat

बेटे की मौत मामले में पूर्व डीजीपी और मां-पत्नी के खिलाफ केस दर्ज, पड़ोसी ने पंचकूला कमिश्नर को दी थी शिकायत

सहारनपुर के मूल निवासी पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा ने आरोप को बताया निराधार, बोले-शिकायकर्ता को नहीं जानते

Aqeel Akhtar Death Case
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 21, 2025

सहारनपुर: पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. पंचकूला पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू समेत परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ हत्या और अपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने अकील के एक पड़ोसी शमसुद्दीन की शिकायत पर यह कार्रवाई की है. जिसने पुलिस कमिश्नर को शिकायत की थी. वहीं, मोहम्मद मुस्तफा ने इन सभी आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया है बल्कि बड़ी साजिश बताई है.

पड़ोसी ने दी थी शिकायतः बता दें कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की नशीली दवा को ओवर डोज की वजह से मौत हो गई थी. आईपीएस मोहम्मद मुस्तफा मूल रूप से सहारनपुर के गांव हरदा खेड़ी के रहने वाले हैं. उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना कांग्रेस सरकार के मंत्री रह चुकी हैं. पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को पंजाब के मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद मुस्तफा उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और पुत्र वधू यानि अकील की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच सौंप गई है. हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते एसीपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में इस पूरे मामले की जांच चल रही है.

पूर्व डीजीपी ने आरोपों से किया इंकारः मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि शिकायत करने वाला शख्स न हमारा पड़ोसी और रिश्तेदार है. वह कभी मेरे घर भी नहीं आया. एक बार मेरे पास शिकायत लेकर जरूर आया था, जिसमें उसके ऊपर करोड़ों रुपए का बैंक फ्रॉड का केस चल रहा था. वह पूर्व में ढाई साल आम आदमी पार्टी विधायक का निजी सचिव भी रह चुका है. फिलहाल वह किसी और राजनीतिक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार हैं. बता दें कि 16 अक्टूबर को पंचकूला में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया था.

इसे भी पढ़ें- पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे का सहारनपुर के हरदा खेड़ी में हुआ अंतिम संस्कार, पूर्व डीजीपी पोते से बोले- हिम्मत रखना

FORMER PUNJAB DGP MUSTAFA
FORMER PUNJAB DGP SON DIES
PANCHKULA AQEEL DEATH CASE
CASE ON EX DGP

