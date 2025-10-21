ETV Bharat / bharat

बेटे की मौत मामले में पूर्व डीजीपी और मां-पत्नी के खिलाफ केस दर्ज, पड़ोसी ने पंचकूला कमिश्नर को दी थी शिकायत

सहारनपुर: पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. पंचकूला पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू समेत परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ हत्या और अपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने अकील के एक पड़ोसी शमसुद्दीन की शिकायत पर यह कार्रवाई की है. जिसने पुलिस कमिश्नर को शिकायत की थी. वहीं, मोहम्मद मुस्तफा ने इन सभी आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया है बल्कि बड़ी साजिश बताई है.

पड़ोसी ने दी थी शिकायतः बता दें कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की नशीली दवा को ओवर डोज की वजह से मौत हो गई थी. आईपीएस मोहम्मद मुस्तफा मूल रूप से सहारनपुर के गांव हरदा खेड़ी के रहने वाले हैं. उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना कांग्रेस सरकार के मंत्री रह चुकी हैं. पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को पंजाब के मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद मुस्तफा उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और पुत्र वधू यानि अकील की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच सौंप गई है. हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते एसीपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में इस पूरे मामले की जांच चल रही है.