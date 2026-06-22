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निहंग सिख मारपीट केस, DGP से मिले पंजाब के सांसद-विधायक, क्रॉस FIR दर्ज, हरिद्वार SSP करेंगे जांच

उत्तराखंड DPG से मिले पंजाब के सांसद और विधायक ( PHOTO- Manpreet Singh Ayali )

डीजीपी से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. दावा किया गया है कि जांच को जिले से बाहर किसी तटस्थ अधिकारी और एजेंसी को सौंपने पर सहमति व्यक्त की गई है. ताकि जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर किसी प्रकार का सवाल न उठे.

'इस घटना ने देशभर के सिख समाज में चिंता और आक्रोश पैदा किया है. विशेष रूप से युवकों को कथित रूप से बिना पगड़ी के अदालत में पेश किए जाने को लेकर भी नाराजगी जताई गई है. इससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.'

पंजाब से आए इस सिख प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद सरबजीत सिंह खालसा और अकाली दल के विधायक समेत अन्य लोग मौजूद रहे. DGP से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल वापस पंजाब लौट गया है. प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि यात्रा पर जा रहे चार निहंग सिख युवकों के साथ मारपीट की गई और बाद में उन पर एकतरफा आरोप लगाते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि,

देहरादून: उत्तराखंड चमोली के कर्णप्रयाग में स्थानीय व्यापारियों और निहंग सिख श्रद्धालुओं के बीच हुए विवाद ने नया रूप ले लिया है. मामले में निहंग सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर पंजाब से आए सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने सोमवार को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, मामले पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोनों मुकदमों की निष्पक्ष जांच के लिए मुकदमों को हरिद्वार ट्रांसफर किया गया है.

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी दावा किया कि,

डीजीपी ने दूसरे पक्ष के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किए जाने की जानकारी दी है. इसके साथ ही उन धाराओं की भी समीक्षा कराने का आश्वासन दिया गया है, जिन्हें सिख संगठनों ने निराधार बताया है. विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और छेड़छाड़ से संबंधित आरोपों पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त चिकित्सीय और अन्य सबूत उपलब्ध नहीं हैं.

पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली का कहना है कि, यदि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो संबंधित धाराओं को हटाने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने चारों युवकों की शीघ्र रिहाई की मांग भी उठाई है.

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, डीजीपी ने मामले को कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष रूप से देखने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है. मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि,

उन्हें उम्मीद है कि पीड़ित युवकों को जल्द न्याय मिलेगा. यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में देरी होती है या किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई सामने आती है, तो सिख समुदाय और संबंधित संगठन इस मामले को आगे भी मजबूती से उठाते रहेंगे. न्याय मिलने तक वे कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे.

वहीं, इस मामले पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय उठा लिया है. पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार,

घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिता की शिकायत पर कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 20 जून को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ ही थाना कर्णप्रयाग में दर्ज दोनों मुकदमों की जांच चमोली से हटाकर हरिद्वार जिला ट्रांसफर कर दी गई है. अब इन मामलों की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर की निगरानी में की जाएगी. ताकि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से पूरी हो सके.

स्थानीय पुलिस पर लगे आरोपों की जांच करेंगे डीआईजी: पुलिस मुख्यालय ने सिख संगठनों द्वारा स्थानीय पुलिस के कथित व्यवहार और आचरण को लेकर लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया है. इन आरोपों की जांच डीआईजी यशवंत सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

उत्तराखंड पुलिस सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और हर मामले में कानून के अनुसार निष्पक्ष एवं न्यायसंगत कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. हेमकुंड साहिब यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

-राजीव स्वरूप, आईजी गढ़वाल-

फिलहाल यह मामला अब केवल एक आपराधिक प्रकरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक भावनाओं, कानून व्यवस्था और निष्पक्ष जांच की मांग से भी जुड़ गया है. ऐसे में सभी पक्षों की नजर आगामी पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर टिकी हुई है.

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