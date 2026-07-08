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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: BKTC कर्मी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, विभाग के बाद अब पुलिस जांच भी शुरू

प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज ( Etv Bharat )