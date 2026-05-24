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हरियाणवी गायक मासूम शर्मा का पीछा करने और धमकाने वाले बदमाशों पर मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस

हरियाणवी गायक मासूम शर्मा का पीछा करने और धमकाने के प्रयास में भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Haryanvi singer Masoom Sharma
देहरादून डीएवी कॉलेज बवाल (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 24, 2026 at 9:39 AM IST

3 Min Read
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देहरादून (उत्तराखंड): हरियाणवी गायक मासूम शर्मा का पीछा करने व जान से मारने के प्रयास के आरोप मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है. आरोप है कि 11 अप्रैल को डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम से पहले 10 अप्रैल की रात मासूम शर्मा का हथियारबंद बदमाश (फॉर्च्यूनर कार सवार) पीछा करते हुए राजपुर रोड स्थित होटल तक पहुंचे और धमकी और गाली गलौज करने लगे और शोर मचाने पर फरार हो गए. गायक के भाई की शिकायत के आधार पर देहरादून राजपुर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसके बाद पुलिस आरोपियों की कुंडली खंगालने में लग गई है.

बता दें कि ब्राह्मणवास जिला जींद हरियाणा निवासी विक्रम वत्स ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका भाई मासूम शर्मा हरियाणवी गायक है. जिनका 11 अप्रैल को डीएवी कॉलेज में कार्यक्रम था. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मासूम शर्मा 10 अप्रैल की रात सुरक्षा कर्मियों और साथियों के साथ राजपुर रोड स्थित एक होटल में पहुंचे थे. दो कारों में हथियारबंद लोग उनका पीछा करते हुए होटल में घुस गए और उनमें से दो अज्ञात लोगों ने होटल स्टाफ से मासूम शर्मा के कमरे और अन्य जानकारी जुटाना का प्रयास किया था.

इस दौरान मासूम शर्मा के सहयोगी परवीन से भी उन्होंने जानकारी जुटाना का प्रयास किया, तब परवीन ने उनसे पूछताछ की थी. बदमाशों ने प्रवीण को हथियार दिखाते हुए कहा कि वह मासूम को मारने आए हैं और मासूम शर्मा के कमरे के बारे में पूछने लगे. साथ ही बदमाशों ने प्रवीण को गाली देते हुए धमकाया और मासूम शर्मा को नीचे बुलाने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे. जब तक वह कुछ समझ पाए वह लोग होटल से दिल्ली नंबर की सफेद फॉर्च्यूनर से भाग निकले. थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी है.

बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज में 11 अप्रैल को छात्र संघ के कार्यक्रम के दौरान मंच से कथित आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ लोगों का आक्रोश फैल गया था. मासूम शर्मा द्वारा आपत्तिजनक शब्द बोलने पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी, स्टाफ और मौजूद छात्र छात्राएं असहज हो गए थे. इस मामले में देहरादून पुलिस मासूम शर्मा को नोटिस भेजा था, जिसके बाद वो पुलिस के सामने पेश हुए थे.

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