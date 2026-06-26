ETV Bharat / bharat

सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर मामला दर्ज

कृष्णानगर : पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद से ही भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आ रहे हैं. इसी माहौल में, नदिया जिले के नकाशीपाड़ा में सरकारी जमीन से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर कृष्णानगर जिला अदालत में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इन लोगों में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं.

शुरुआती शिकायत के आधार पर, अदालत ने नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होनी है.याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली लगभग 1,100 बीघा सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा है. रिपोर्टों से पता चलता है कि हालांकि लेफ्ट फ्रंट के दौर में एक निजी कंपनी ने यह जमीन लीज पर ली थी, लेकिन 2005 में फैक्टरी बंद होने के बाद यह संपत्ति असल में सरकार के नियंत्रण में वापस आ गई थी.

आरोप है कि 2016 में तृणमूल के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, जमीन का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय तृणमूल नेताओं के नियंत्रण में आ गया. मुकदमे में दावा किया गया है कि जमीन के लगभग 450 बीघा हिस्से से लाखों रुपये की मिट्टी अवैध रूप से बेची गई. इसके अलावा, करोड़ों रुपये की कीमती पेड़ों की कटाई और तस्करी के आरोप भी लगाए गए हैं.

इस मामले में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि इलाके की कई आदिवासी महिलाओं का प्रभावशाली लोगों ने लंबे समय तक यौन उत्पीड़न और शोषण किया. आरोप है कि प्रशासन के कुछ वर्गों की मिलीभगत से ये घटनाएं होती रहीं. कृष्णानगर जिला अदालत के वकील शिरशेंदु दास ने बताया कि यह मामला कई लोगों ने मिलकर दर्ज कराया है, जिनमें नकाशीपाड़ा के बीजेपी नेता अशोक सरकार, रंजीत बिस्वास और नेताई सतारा शामिल हैं.