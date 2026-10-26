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मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री केएन नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज की, जानें क्या है पूरा मामला

के एन नेहरू, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के एन नेहरू की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश की समीक्षा की मांग की थी.

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुलमुरुगन की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा जिसके तहत नगर प्रशासन विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है.