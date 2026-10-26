मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री केएन नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज की, जानें क्या है पूरा मामला
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि डीएमके के पूर्व मंत्री के एन नेहरू के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है.
Published : October 26, 2026 at 4:09 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के एन नेहरू की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश की समीक्षा की मांग की थी.
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुलमुरुगन की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा जिसके तहत नगर प्रशासन विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु के डीजीपी को एक पत्र भेजा था. इसमें आरोप लगाया गया था कि डीएमके के पिछले शासनकाल के दौरान नगर प्रशासन विभाग में 2,538 सहायक इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए 634 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई थी. ईडी ने इस संबंध में मामला दर्ज करने को कहा था.
इस पत्र के आधार पर एआईएडीएमके सांसद इनबदुरई ने मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को केस दर्ज करने का आदेश देने की मांग की. मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को पिछले फरवरी में मिले ईडी के पत्र के आधार पर तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया.
इसके बाद पिछली डीएमके सरकार में नगर प्रशासन मंत्री रहे केएन नेहरू ने मद्रास हाई कोर्ट में इस आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की. उन्होंने तर्क दिया कि यह आदेश उनकी दलीलें सुने बिना ही जारी कर दिया गया था.
के एन नेहरू ने आरोप लगाया कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एंटी-करप्शन ब्यूरो) को उनका पक्ष सुने बिना ही मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया गया था. इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि मौजूदा सरकार उस याचिका को वापस नहीं ले सकती, जिसे पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में मामला दर्ज करने के आदेश की समीक्षा के लिए दायर किया गया था. राज्य सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है.
इसके बाद नगर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं के संबंध में ईडी (ED) द्वारा सबूतों के साथ पत्र भेजे जाने के बावजूद पिछली डीएमके सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और के एन नेहरू का बचाव किया.
बाद में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाले मामले में के एन नेहरू को एक नोटिस भेजा गया. हालांकि यह तर्क दिया गया कि पूर्व मंत्री ने उस समय का उपयोग किए बिना ही यह समीक्षा याचिका दायर कर दी थी, और उन्हें जवाब देने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया था. पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जजों ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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