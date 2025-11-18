तेलंगाना: मेडिकल और एंबुलेंस के अभाव में मरीज को टांगकर 12 किमी चलना पड़ा पैदल
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों के बीच स्थित बस्तियों में आज भी मेडिकल और ट्रांसपोर्ट फैसिलटी की कमी है.
Published : November 18, 2025 at 2:20 PM IST
वेंकटपुरम: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच दंडकारण्यम सीमा की पहाड़ियों पर स्थित आदिवासी बस्ती पामुनूर के निवासी मदिवी अदामा तीन दिन पहले गंभीर रूप से बीमार पड़ा. चिकित्सा सेवा और एम्बुलेंस के अभाव में उसे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा. अदामा को उसके परिजनों ने कपड़े की मदद से टांगकर करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी इलाके से बाहर निकाला. जहां से एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.
मुलुगु जिले के वेंकटपुरम में एक दुखद घटना सामने आई, जिसने दूरदराज के आदिवासी गाँवों की मुश्किलों को उजागर किया, जहाँ आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी पहुँच से बाहर है. एक गंभीर रूप से बीमार आदिवासी व्यक्ति को कपड़े की मदद से बने झोले में लादकर पैदल चलकर करीब 12 किलोमीटर तक ढोया गया.
मदिवी अदामा तीन दिन पहले गंभीर रूप से बीमार पड़ा. उसके शरीर पर बनी एक गांठ अचानक फट गई, जिससे उसे गंभीर संक्रमण और तेज बुखार हो गया. उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और दुर्गम पहाड़ी इलाके में परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए गाँव वालों के पास उसे ढोकर पैदल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था.
उन्होंने सोमवार को एक लकड़ी के डंडे पर कपड़े बाँधकर एक अस्थायी झोला जैसा बनाया और उसमें अदामा को लिटाया और पैदल ही कठिन यात्रा शुरू की. जंगली और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से चलकर लंबी दूरियों को पार करते हुए ग्रामीण पामुनूर से नुगुरु तक 12 किलोमीटर पैदल चले. पालेमवागु परियोजना क्षेत्र से गुजरते हुए घंटों की मशक्कत के बाद वे नुगुरु पहुँचे और 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में कामयाब रहे.
वहाँ से अदामा को वेंकटपुरम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद गंभीर पाई. उन्होंने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और आगे के इलाज की व्यवस्था की. बाद में उन्हें वारंगल के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया और विशेष देखभाल के लिए एक अन्य एम्बुलेंस से वहाँ ले जाया गया.
यह घटना एक बार फिर सुदूर वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है. सड़कों की कमी, परिवहन का अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुँच के कारण लोगों की जान जोखिम में है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि यह दुखद स्थिति क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा बुनियादी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी.