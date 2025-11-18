ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: मेडिकल और एंबुलेंस के अभाव में मरीज को टांगकर 12 किमी चलना पड़ा पैदल

तेलंगाना की पहाड़ी बस्ती में मरीज को टांगकर इलाज के लिए ले जाते लोग ( ETV Bharat )

वेंकटपुरम: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच दंडकारण्यम सीमा की पहाड़ियों पर स्थित आदिवासी बस्ती पामुनूर के निवासी मदिवी अदामा तीन दिन पहले गंभीर रूप से बीमार पड़ा. चिकित्सा सेवा और एम्बुलेंस के अभाव में उसे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा. अदामा को उसके परिजनों ने कपड़े की मदद से टांगकर करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी इलाके से बाहर निकाला. जहां से एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. मुलुगु जिले के वेंकटपुरम में एक दुखद घटना सामने आई, जिसने दूरदराज के आदिवासी गाँवों की मुश्किलों को उजागर किया, जहाँ आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी पहुँच से बाहर है. एक गंभीर रूप से बीमार आदिवासी व्यक्ति को कपड़े की मदद से बने झोले में लादकर पैदल चलकर करीब 12 किलोमीटर तक ढोया गया. मदिवी अदामा तीन दिन पहले गंभीर रूप से बीमार पड़ा. उसके शरीर पर बनी एक गांठ अचानक फट गई, जिससे उसे गंभीर संक्रमण और तेज बुखार हो गया. उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और दुर्गम पहाड़ी इलाके में परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए गाँव वालों के पास उसे ढोकर पैदल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था.