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2050 तक देश में होंगे 34 करोड़ बुजुर्ग; 6 लाख करोड़ का होगा केयर मार्केट, आएंगी 110 लाख नौकरियां

हैदराबाद : Caregivers Niti Ayog : पूरी दुनिया में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है. साल 2050 तक 65 प्लस उम्र वालों की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी. अपने देश में भी इस दौरान बुजुर्गों की संख्या करीब 34 करोड़ पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में देश-दुनिया में केयरवर्कर्स (देखभाल करने वाले) की डिमांड बढ़ेगी. साल 2030 तक भारत में केयरगिवर्स यानी बुजुर्गों-मरीजों की देखभाल करने वाला बाजार करीब 6 लाख करोड़ का हो जाएगा. इससे इस सेक्टर में भारत में ही 1.1 करोड़ नौकरियां आ सकती हैं.

संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में दुनियाभर में 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या करीब 70 करोड़ थी. साल 2050 तक यह संख्या दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 150 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी. मौजूदा समय पूरी दुनिया में जवानों से ज्यादा बुजुर्ग हैं. इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है. हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश की भी बड़ी आबादी बुजुर्ग हो रही है.

NITI Aayog की ओर से हाल ही में Reimagining Care : Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat@2047 रिपोर्ट जारी की गई है. इसके अनुसार साल 2022 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या करीब 14.9 करोड़ थी. यह कुल आबादी का करीब 10.5% था. अब इसमे तेजी से इजाफा हो रहा है. दुनियाभर में साल 2019 तक 65 प्लस से ज्यादा लोगों की आबादी 70.3 करोड़ थी. साल 2050 में यह दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगी, इससे देश-दुनिया में केयरवर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है.

कौन हैं केयरगिवर्स, क्या हैं इनके कार्य : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुजुर्गों को तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं. ऐसे लोगों को खास देखभाल की जरूरत होती है. इनके लिए केयरगिवर्स यानी देखभाल करने वाले काफी मददगार होते हैं. कई परिवार अन्य जरूरी कार्यों के कारण नियमित तौर पर यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, इसलिए केयरगिवर्स या केयरवर्कर्स की जरूरत होती है. ये बुजुर्गों को दवा खिलाने, नहलाने, कपड़े पहनाने, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर आदि की जांच कराने के साथ ही उनकी डाइट आदि का भी ध्यान रखते हैं.

दुनियाभर में बढ़ रही केयर वर्कर्स की डिमांड : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 60% लोग अपने बीमार या बुजुर्ग परिवारों की देखभाल के साथ फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी करते हैं. जर्मनी में साल 2015 से 2018 के बीच देखभाल करने वालों की जरूरत 34% तक बढ़ गई. जर्मनी की संस्था डॉयचे वेले की स्टडी के अनुसार 76% देखभाल घर पर ही की जाती है. साल 2020 में जर्मनी में 1 लाख 20 हजार केयर वर्करों की जरूरत थी. यानी पूरी दुनिया में केयर वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है. अमीर देशों में साल 2040 तक 60% ज्यादा केयर वर्कर्स की जरूरत होगी.

5 करोड़ लोग डिमेंशिया-अल्जाइमर से पीड़ित : नीति आयोग के मुताबिक साल 2031 तक अपने देश में बुजुर्गों की संख्या 19.4 करोड़ पहुंच सकती है. इसके बाद साल 2050 तक यह संख्या 34.7 करोड़ हो सकती है. वहीं दुनियाभर में करीब 5 करोड़ लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रहे हैं. साल 2050 तक ऐसे उम्रदराज लोगों की संख्या 15.2 करोड़ पहुंच सकती है. यानी कुल मिलाकर भारत समेत दुनिया के तमाम देश आने वाले समय में काफी संख्या में केयर वर्कस की जरूरत महसूस करेंगे.

केयरगिविंग सेक्टर को मजबूत बनाने की जरूरत : नीति आयोग ने केयरगिविंग (देखभाल) सेक्टर को मजबूत बनाने पर जोर दिया है. इसके लिए 3 सुझाव दिए गए हैं. जैसे नेशनल केयरगिविंग काउंसिल का गठन करना, ऐसा नियम बनाना जिसे केयरगिवर्स की पढ़ाई, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भरोसेमंद हो सकें, एक ऑनलाइन सरकारी डिजिटल पोर्टल तैयार करना, जहां सभी पंजीकृत केयरगिवर्स की जानकारी हो. इससे लोगों को घर बैठे ही सर्टिफाइड केयर वर्कर्स मिल सकेंगे.

केयरगिवर्स की ट्रेनिंग के लिए चलाए जार रहे कोर्स : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में कई साल पहले से ही केयरगिवर्स के लिए कई तरह के ट्रेनिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं. इनमें केयरगिविंग में सर्टिफिकेट, इंटीग्रेटेड जेरियाट्रिक केयर में पीजी डिप्लोमा, केयरगिवर्स के लिए पीएम विशेष प्रशिक्षण, पैलिएटिव और हॉस्पिस केयर, TAPAS के माध्यम से डिमेंशिया केयर, मैनेजमेंट पर ऑनलाइन बेसिक कोर्स आदि हैं. इनमें योग्यता 10वीं पास हैं. इन सभी कोर्सों में सीटें 25 से लेकर 30 तक हैं. नीति आयोग ने इनका दायरा बढ़ाने की सिफारिश की है.