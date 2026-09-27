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पश्चिम बंगाल: धान के खेत में तीन हाथियों के शव मिले, जांच में जुटा वन विभाग

मेदिनीपुर के DFO ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि तीनों हाथियों की मौत करंट लगने से हुई. सुनील दास की रिपोर्ट.

carcasses of three elephants, including two calves found in paddy field in West Midnapore, Bengal
पश्चिम बंगाल: धान के खेत में तीन हाथियों के शव मिले, जांच में जुटा वन विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 7:46 PM IST

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पिराकाटा (पश्चिम बंगाल): रातभर जंगल से सटे इलाके में हाथियों की चिंघाड़ गूंजती रही. भोर में, दो बच्चों सहित तीन हाथियों के शव धान के खेत में एक साथ पड़े पाए गए. रंजा बीट (पश्चिम मेदिनीपुर जिले में पिराकाटा रेंज के अंतर्गत) के हरतारा इलाके में रविवार की सुबह पता चली इस घटना से हड़कंप मच गया और दूर-दूर से स्थानीय लोग घटनास्थल पर आने लगे.

वन विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि हाथियों की मौत बिजली का झटका लगने से हुई है, हालांकि जिला वन अधिकारियों ने कहा कि मौत के सटीक कारण की पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि पोस्टमार्टम नहीं हो जाता.

मौके का जायजा लेने पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने देखा कि धान के खेत के ऊपर से एक बिजली का तार गुजरा था, जहां लाशें पड़ी थीं. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह बिजली कनेक्शन कृषि कार्यों के लिए एक पंप को चलाने के लिए लगाया गया था. जांच अधिकारी अब यह पता लगा रहे हैं कि क्या हाथियों को इसी खास तार से करंट लगा था.

मेदिनीपुर के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) जोन्स जस्टिन ने कहा, "शुरुआती तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि तीनों हाथियों की मौत करंट लगने से हुई. हालांकि, पूरे मामले की जांच की जा रही है."

उन्होंने कहा कि अगर इलाके से गुजरने वाले बिजली का तार गैर-कानूनी तरीके से लगाया गया था, तो यह पिराकाटा वन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा; फिर भी, अधिकारी जांच कर रहे हैं कि बिजली कनेक्शन और हाथियों की मौत के बीच कोई संबंध है या नहीं.

वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, हाथी के शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा.

स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार रात को इलाके में हाथियों का एक झुंड था. स्थानीय निवासी बामपद दास ने बताया कि रात में उन्होंने काफी देर तक हाथियों की चिंघाड़ सुनी. उस समय उन्हें शक हुआ कि हाथियों का झुंड धान के खेतों में घुस गया होगा. सुबह उन्हें वहां तीनों हाथी मृत पड़े मिले.

उन्होंने आगे कहा कि करीब 30 से 40 हाथियों का एक झुंड अक्सर इस इलाके में आता रहता है. उन्होंने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने और हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जरूरी उपकरण प्रदान करने का आग्रह किया है.

इस बीच, स्थानीय लोगों ने धान के खेतों से गुजरने वाली बिजली की लाइनों की जांच करने की भी मांग की है.

वन अधिकारियों से बचाव के उपाय करने की अपील
एक अन्य निवासी कार्तिक देबसिंह ने कहा कि मानसून के मौसम में खेतों में बिजली के कनेक्शन को लेकर विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि जैसे ही तीन हाथियों की मौत की खबर फैली, 10-15 किलोमीटर दूर तक के गांवों से लोग भागते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए. इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि वे वन विभाग और संबंधित अधिकारियों से बचाव के उपाय करने की अपील करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबार न हों.

जंगलमहल क्षेत्र में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की मौत की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं. रिहायशी इलाकों में हाथियों की बढ़ती आवाजाही के साथ, खेतों से गुजरने वाले बिजली के तारों की सुरक्षा और हाथियों के गलियारों की सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंताएं जताई गई हैं. अब यही मुद्दा पिराकाटा में फिर से सामने आ गया है.

हालांकि, कई बातों की पुष्टि होना अभी बाकी है: जैसे कि बिजली का कनेक्शन वैध था या अनधिकृत, हाथी किन परिस्थितियों में तार के संपर्क में आए, और क्या मौत का सीधा कारण करंट लगना ही था. वन विभाग की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

एक साथ तीन हाथियों की मौत ने हरतारा और आसपास के इलाकों में शोक की लहर पैदा कर दी है. विशेष रूप से कम उम्र की दो हाथियों की मौत के कारण लोग काफी उदास हैं. अब सभी का ध्यान लटकती हुई बिजली की तार पर टिका हुआ है - क्या यही हाथियों की मौत का कारण थी? वन विभाग इसका जवाब तलाश रहा है.

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पिराकाटा रेंज में हाथियों की मौत
THREE ELEPHANTS KILLED IN BENGAL

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