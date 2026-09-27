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पश्चिम बंगाल: धान के खेत में तीन हाथियों के शव मिले, जांच में जुटा वन विभाग

पश्चिम बंगाल: धान के खेत में तीन हाथियों के शव मिले, जांच में जुटा वन विभाग ( ETV Bharat )

पिराकाटा (पश्चिम बंगाल): रातभर जंगल से सटे इलाके में हाथियों की चिंघाड़ गूंजती रही. भोर में, दो बच्चों सहित तीन हाथियों के शव धान के खेत में एक साथ पड़े पाए गए. रंजा बीट (पश्चिम मेदिनीपुर जिले में पिराकाटा रेंज के अंतर्गत) के हरतारा इलाके में रविवार की सुबह पता चली इस घटना से हड़कंप मच गया और दूर-दूर से स्थानीय लोग घटनास्थल पर आने लगे.

वन विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि हाथियों की मौत बिजली का झटका लगने से हुई है, हालांकि जिला वन अधिकारियों ने कहा कि मौत के सटीक कारण की पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि पोस्टमार्टम नहीं हो जाता. मौके का जायजा लेने पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने देखा कि धान के खेत के ऊपर से एक बिजली का तार गुजरा था, जहां लाशें पड़ी थीं. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह बिजली कनेक्शन कृषि कार्यों के लिए एक पंप को चलाने के लिए लगाया गया था. जांच अधिकारी अब यह पता लगा रहे हैं कि क्या हाथियों को इसी खास तार से करंट लगा था. मेदिनीपुर के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) जोन्स जस्टिन ने कहा, "शुरुआती तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि तीनों हाथियों की मौत करंट लगने से हुई. हालांकि, पूरे मामले की जांच की जा रही है." उन्होंने कहा कि अगर इलाके से गुजरने वाले बिजली का तार गैर-कानूनी तरीके से लगाया गया था, तो यह पिराकाटा वन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा; फिर भी, अधिकारी जांच कर रहे हैं कि बिजली कनेक्शन और हाथियों की मौत के बीच कोई संबंध है या नहीं. वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, हाथी के शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार रात को इलाके में हाथियों का एक झुंड था. स्थानीय निवासी बामपद दास ने बताया कि रात में उन्होंने काफी देर तक हाथियों की चिंघाड़ सुनी. उस समय उन्हें शक हुआ कि हाथियों का झुंड धान के खेतों में घुस गया होगा. सुबह उन्हें वहां तीनों हाथी मृत पड़े मिले.