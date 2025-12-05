ETV Bharat / bharat

धनाबाद में जहरीली गैस का रिसाव, लोगों को जान को खतरा, शिफ्टिंग ही एक मात्र विकल्प

धनबाद में जहरीली गैस से हजारों लोगों की जान खतरे में है. अब यहां से लोगों की शिफ्टिंग की एक मात्र उपाय है.

डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 8:25 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: नरेंद्र निषाद

धनबाद: कोयलांचल के लोग अब तक भूमि धंसाव और खदान में लगी आग की वजह से जान गंवाते रहे हैं, लेकिन अब जहरीली गैस का नया खतरा मंडराने लगा है. धनबाद के केन्दुआडीह क्षेत्र में बीते दो दिनों में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) गैस रिसाव से दो महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 30-35 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं. इलाके में तेज दुर्गन्ध के साथ जहरीली गैस का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे करीब 10 हजार की आबादी प्रभावित है. विशेषज्ञों का एकमत है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट करना ही एकमात्र विकल्प है.

दो दिन में दो मौतें, कई अस्पताल में भर्ती

3 जनवरी 2025 को राजपूत बस्ती निवासी प्रियंका देवी (32) और गुरुवार को ललिता देवी (55) ने जहरीली गैस की चपेट में आने से दम तोड़ दिया. दोनों की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. प्रभावित 30-35 लोगों को शहीद नर्मदेस्वर मोदी अस्पताल, पटेल चेस्ट क्लीनिक और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कई मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है.

अधिकारियों के बयान (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में गैस का स्तर और बढ़ जाता है. घरों के अंदर रहना मुश्किल हो गया है. बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं. एक प्रभावित महिला का कहना है कि उसके घर के पीछे से ही गैस निकल रही है. बच्चे रोते रहते हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते. वहीं, डीजीएमएस के अधिकारी और देश की प्रमुख शोध संस्थान CSIR CIMFR (Central Institute of Mining and Fuel Research) के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अग्नि प्रभावित और भू धसान क्षेत्र में बसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कराया गया, ऐसे हादसे फिर से देखने को मिल सकते हैं.

स्थानीय नेता और अधिकारी का बयान (ETV Bharat)

81 खतरनाक साइटें चिह्नित, केन्दुआडीह भी शामिल

डीजीएमएस (Directorate General of Mines Safety) और CSIR-CIMFR के वैज्ञानिकों ने झारखण्ड के कोयलांचल क्षेत्र में कुल 81 स्थानों को अति-खतरनाक घोषित किया है. इनमें से अधिकांश स्थानों पर भूमिगत खदानों में दशकों से लगी आग के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें बन रही हैं. केन्दुआडीह, राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी सहित कई इलाके इन 81 साइटों में शामिल हैं.

स्थानीय लोगों के बयान (ETV Bharat)

“यहां कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है. CO हवा से हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और कमरों में भर जाती है. बंद जगह में यह तेजी से इकट्ठा होकर जानलेवा बन जाती है. सीलिंग और ब्रैकेटिंग से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन स्थायी समाधान सिर्फ पुनर्वास है.”-डॉ. संतोष कुमार राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक, CIMFR

प्रशासन और बीसीसीएल की टीम मौके पर

घटना की गम्भीरता को देखते हुए बुधवार-गुरुवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, डीजीएमएस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद जावेद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी केन्दुआडीह पहुंचे. अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों, मजदूर यूनियन नेताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ लम्बी बैठक की.

अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

“पुरानी खदानों में बचा कोयला रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण गर्म हो रहा है. इससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और जहरीली गैस बनती है. IIT(ISM) धनबाद, CIMFR और डीजीएमएस की संयुक्त टीम तकनीकी जांच कर रही है. गैस के स्रोत को चिह्नित कर सीलिंग का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह रोकना सम्भव नहीं है. लोगों को आपसी सहमति से पुनर्वास स्वीकार करना होगा.”- मनोज कुमार अग्रवाल, सीएमडी, बीसीसीएल

एक साल पहले होना था विस्थापन

उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि केन्दुआडीह का यह इलाका पहले से ही डेंजर जोन में चिह्नित था. एक साल पहले ही यहां के परिवारों का विस्थापन होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से प्रक्रिया लम्बित रही. अब प्रशासन ने तय समय-सीमा में शिफ्टिंग पूरा करने का निर्देश दिया है.

गैस रिसाव की जांच करती टीम (ETV Bharat)

5 दिसंबर 2025 को हुई जांच में कई घरों में CO का स्तर 2.5 ppm से अधिक पाया गया, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा और खतरनाक है. प्रभावित परिवारों के लिए टेंट, भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. दो अस्पतालों में अतिरिक्त ऑक्सीजन-युक्त बेड और 24×7 मेडिकल टीम तैनात की गई है. चार-पांच एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं.

“यह गैस किसी फैक्ट्री की नहीं है. यह 100 साल से अधिक पुरानी भूमिगत खदानों में लगी आग की देन है. लोगों का सुरक्षित पुनर्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.” आदित्य रंजन, डीसी, धनबाद

विशेषज्ञ बोले–पुनर्वास के अलावा कोई विकल्प नहीं

डीजीएमएस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद जावेद ने स्पष्ट कहा कि पिछले 30 साल से बेलगड़िया टाउनशिप में विस्थापितों को बसाने की योजना चल रही है, लेकिन अब तक बीसीसीएल और जिला प्रशासन पूरा नहीं कर सके. जितनी जल्दी लोगों को बसाया जाए, उतना अच्छा. आजादी से पहले की खदानें हैं, उनके कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं. उस समय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता था. खदान के अंदर लगी आग से लगातार गैस बन रही है. इसे ढकने से स्थायी हल नहीं निकलेगा. 81 चिह्नित साइटों पर रहने वाले सभी लोगों को शिफ्ट करना जरूरी है, वरना भविष्य में और बड़े हादसे होंगे.

इलाके का दौरा करने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में आक्रोश

प्रभावित लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं. उनका कहना है कि चार दिनों से सिर्फ मीटिंग हो रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. दो महिलाओं की मौत के बाद भी कोई बड़ा नेता नहीं आया. रोजी-रोटी का क्या होगा? शिफ्टिंग की बात तो करते हैं, लेकिन मुआवजा और नई जगह पर घर-दुकान का इंतजाम कब होगा?. हालांकि धनबाद विधायक राज सिन्हा ही घटना के पहले और बाद में एक बार जायजा लेने पहुंचे थे. अन्य जनप्रतिनिधियों और दिग्गज नेताओं का अभी तक कोई अता-पता नहीं है, जिससे लोगों में और रोष है.

“बीसीसीएल को तुरंत सभी 81 खतरनाक साइटों पर स्थायी गैस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना चाहिए. रियल-टाइम डेटा से पहले ही खतरे का पता चल जाएगा और जान-माल बचाया जा सकेगा. साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और तत्काल पुनर्वास दिया जाए.”- राजीव शर्मा, अध्यक्ष, कोयलांचल नागरिक मंच

पुरानी खदानों का पुराना अभिशाप

झारखंड का कोयलांचल क्षेत्र देश का सबसे पुराना कोयला खनन क्षेत्र है. आजादी से पहले ब्रिटिश कम्पनियों ने यहां सैकड़ों खदानें खोदी थीं. सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अनियोजित खनन की वजह से कई खदानों में आग लग गई, जो आज तक बुझ नहीं पाई है. इन आग से लगातार जहरीली गैस बन रही है. समय-समय पर भूमि धंसाव, गोफ और अब गैस रिसाव की घटनाएं सामने आती रही हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इन सभी खतरनाक स्थानों से आबादी को पूरी तरह हटाकर सुरक्षित जगह नहीं बसाया जाता, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे. केन्दुआडीह की मौजूदा घटना एक चेतावनी है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जीवन फिर से सामान्य होगा.

