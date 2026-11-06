दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए विकल्प बना कार्बन गार्डन, उज्बेकिस्तान तक हुई चर्चा
प्रो. दीनबंधु साहू ने कार्बन गार्डन विकसित कर लोगों में प्रदूषण से बचाव की नई उम्मीद जगाई है. पढ़ें आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट..
Published : November 6, 2026 at 6:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही सेहत को लेकर लोगों की चिंता बढ़ जाती है. वाहनों का धुआं, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली का धुआं राजधानी की हवा को जहरीला बनाने में योगदान देते हैं. ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ सड़कों पर पानी का छिड़काव या प्रदूषण नियंत्रण के दूसरे तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं. शहर को अधिक हरित बनाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है. इसी दिशा में कार्बन गार्डन एक विकल्प के रूप में सामने आया है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के हेड प्रो. दीनबंधु साहू विकसित किया है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के हेड प्रो. दीनबंधु साहू की ओर से विकसित इस मॉडल में पेड़-पौधों, मौसमी फूलों, काई और छोटे जलाशयों को शामिल किया जाता है. इसकी खासियत है कि इसे बड़े पार्क की तरह ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती. लेकिन सवाल है कि क्या ये छोटे गार्डन दिल्ली की जहरीली हवा को साफ कर सकते हैं? बायोडायवर्सिटी पार्क और मियावाकी फॉरेस्ट से ये कितने अलग हैं, आइए समझते हैं.
क्यों हर साल जहरीली हो जाती है दिल्ली की हवा
दिल्ली में वायु प्रदूषण सालभर की समस्या है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसका असर अधिक दिखाई देने लगता है. इस दौरान हवा में पीएम (पर्टिकुलेट मैटर) 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ती है. पीएम 2.5 बेहद छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं. वहीं, पीएम 10 में धूल और दूसरे बड़े कण शामिल होते हैं. इनका स्तर बढ़ने से सांस संबंधी परेशानियां और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं.
दिल्ली में सड़कों पर दौड़ते वाहन, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़कों पर जमा धूल और कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है. इसके अलावा सर्दियों में आसपास के राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली-एनसीआर की हवा को प्रभावित करता है. सर्दियों में कम तापमान और हवा की धीमी रफ्तार के कारण प्रदूषक आसानी से फैल नहीं पाते. नतीजा यह होता है कि प्रदूषण जमीन के आसपास जमा होने लगता है और हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब होती है. ऐसे में दिल्ली को केवल प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण की जरूरत नहीं है, बल्कि शहर के अंदर हरियाली और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को मजबूत करना भी जरूरी है. इसी जरूरत के बीच कार्बन गार्डन की कॉन्सेप्ट चर्चा में है.
क्या है कार्बन गार्डन, कैसे करता है काम
कार्बन गार्डन सामान्य पार्क की तरह केवल घूमने या बैठने की जगह नहीं है. इसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. इसमें अलग-अलग प्रजातियों के पेड़-पौधे, झाड़ियां, मौसमी फूल, काई और छोटे जलाशय होते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के हेड प्रो. दीनबंधु साहू का उद्देश्य ऐसे छोटे हरित क्षेत्र तैयार करना है, जो सीमित जगह में भी पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें.
उन्होंने बताया कि कार्बन गार्डन में लगाए गए पौधे प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) की प्रक्रिया के जरिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं. इस प्रक्रिया में पौधे अपनी वृद्धि के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इसके अलावा पौधों की पत्तियां हवा में मौजूद धूल के कुछ कणों को अपनी सतह पर रोक सकती हैं. अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाने से छोटे जीवों और कीटों को भी अनुकूल वातावरण मिलता है. कार्बन गार्डन में कैसुरीना और स्नेक प्लांट जैसी प्रजातियों के पौधों को भी लगाया जाता है.
काई और छोटे तालाब बढ़ाते हैं गार्डन की उपयोगिता
कार्बन गार्डन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ पेड़-पौधों तक हरियाली को सीमित नहीं रखा जाता. इसमें काई मिट्टी के बर्तन में छोटे जलाशय भी बनाए जाते हैं. काई और दूसरे प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) करने वाले जीव कार्बन चक्र में योगदान देते हैं. वहीं, छोटे जलाशय अलग-अलग जलीय जीवों और अन्य प्रजातियों के लिए घर बनते हैं. इस तरह एक छोटे से क्षेत्र में पौधों, कीटों और दूसरे जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है. मौसमी फूल और अलग-अलग वनस्पतियां इस जगह को और उपयोगी बनाती हैं. प्रो. दीनबंधु साहू ने बताया कि ऐसे गार्डन का उद्देश्य पर्यावरण के साथ लोगों को प्रकृति से जोड़ना भी है. शहरी जीवन में जहां लोगों के पास हरियाली के बीच समय बिताने के सीमित अवसर हैं, वहां ऐसे छोटे गार्डन राहत देने वाली जगह बन सकते हैं.
बायोडायवर्सिटी पार्क से कितने अलग हैं कार्बन गार्डन
दिल्ली में बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यावरण संरक्षण के बड़े उदाहरण हैं. इनका उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा विकसित करना और स्थानीय जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) को सुरक्षित रखना है. दूसरी तरफ, कार्बन गार्डन को अपेक्षाकृत छोटी जगह में भी तैयार किया जा सकता है. दोनों का उद्देश्य पर्यावरण को बेहतर बनाना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका और प्राथमिकताएं अलग हैं.
बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्देश्य
इनमें स्थानीय पेड़-पौधों, पक्षियों, कीटों और दूसरे जीवों के लिए प्राकृतिक आवास तैयार किए जाते हैं. साथ ही आर्द्रभूमि, जंगल और दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है. उदाहरण के तौर पर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में यमुना के बाढ़ क्षेत्र से जुड़े प्राकृतिक वातावरण को विकसित किया गया है. वहीं, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में अरावली क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों और पारिस्थितिकी को दोबारा स्थापित करने पर काम किया गया है.
कार्बन गार्डन की प्राथमिकता
इसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, कार्यालय और दूसरे शहरी परिसरों में छोटी जगह पर बनाया जा सकता है. इसमें पेड़-पौधों के साथ मौसमी फूल, काई और छोटे जलाशय बनाए जाते हैं. इसको सीमित क्षेत्र में हरियाली, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता को बढ़ावा देने पर रहता है. बता दें कि बायोडायवर्सिटी पार्क बड़े प्राकृतिक क्षेत्रों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं, जबकि कार्बन गार्डन छोटी जगहों में हरित क्षेत्र विकसित करने का विकल्प देते हैं. इन पार्कों का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि दिल्ली में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण प्राकृतिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में ये पार्क स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं.
मियावाकी फॉरेस्ट और कार्बन गार्डन में क्या है अंतर
दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के लिए मियावाकी फॉरेस्ट मॉडल का भी उपयोग किया जा रहा है. हालांकि, कार्बन गार्डन और मियावाकी फॉरेस्ट को एक जैसा नहीं माना जा सकता. क्योंकि मियावाकी फॉरेस्ट पद्धति में कम जगह पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे घने तरीके से लगाए जाते हैं. इसका उद्देश्य छोटी जमीन पर घने जंगल जैसी संरचना तैयार करना है, जबकि कार्बन गार्डन में पेड़, झाड़ियां, मौसमी फूल, काई और छोटे जलाशय बनाए जाते हैं. हालांकि इसका स्वरूप केवल घने जंगल जैसा नहीं होता, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है.
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दिल्ली से उज्बेकिस्तान तक पहुंचा कार्बन गार्डन मॉडल
दिल्ली विश्वविद्यालय में विकसित कार्बन गार्डन मॉडल अब केवल भारत तक सीमित नहीं है. प्रो. दीनबंधु साहू ने बताया कि इस पहल उज्बेकिस्तान के समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी तक पहुंची और वहां भी कार्बन गार्डन बनाया गया है. उज्बेकिस्तान ने इस पहल को लेकर रुचि दिखाई है. आगे भी इस तरह के गार्डन विकसित करने की संभावनाएं हैं.
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कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी तैयार हो रहे कार्बन गार्डन
प्रो. दीनबंधु साहू ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में कार्बन गार्डन बनाए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी शैक्षणिक संस्थानों में कार्बन गार्डन बनाने के संबंध में सर्कुलर जारी किया है. दिल्ली जैसे महानगर में जहां जमीन की कमी और बढ़ते निर्माण के बीच हरियाली के लिए जगह निकालना मुश्किल होता जा रहा है, वहां कार्बन गार्डन एक व्यावहारिक विकल्प बन सकते हैं. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थान अपनी जमीन पर ऐसे गार्डन विकसित कर सकते हैं.
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