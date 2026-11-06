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दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए विकल्प बना कार्बन गार्डन, उज्बेकिस्तान तक हुई चर्चा

दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के हेड ने विकसित किया कार्बन गार्डन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही सेहत को लेकर लोगों की चिंता बढ़ जाती है. वाहनों का धुआं, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली का धुआं राजधानी की हवा को जहरीला बनाने में योगदान देते हैं. ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ सड़कों पर पानी का छिड़काव या प्रदूषण नियंत्रण के दूसरे तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं. शहर को अधिक हरित बनाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है. इसी दिशा में कार्बन गार्डन एक विकल्प के रूप में सामने आया है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के हेड प्रो. दीनबंधु साहू विकसित किया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के हेड प्रो. दीनबंधु साहू की ओर से विकसित इस मॉडल में पेड़-पौधों, मौसमी फूलों, काई और छोटे जलाशयों को शामिल किया जाता है. इसकी खासियत है कि इसे बड़े पार्क की तरह ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती. लेकिन सवाल है कि क्या ये छोटे गार्डन दिल्ली की जहरीली हवा को साफ कर सकते हैं? बायोडायवर्सिटी पार्क और मियावाकी फॉरेस्ट से ये कितने अलग हैं, आइए समझते हैं.