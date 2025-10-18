ETV Bharat / bharat

CARA ने संवारे 38 हजार से ज्यादा अनाथ बच्चों के जीवन, गोद लेने में कर रहा मदद

CARA का 'सरेंडर टू सेव' अभियान बच्चों के अधिकारों की रक्षा करके उनके भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है.

CARA Surrender to Save campaign
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 4:56 PM IST

संतू दास

नई दिल्ली: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने पिछले 10 वर्षों में 38 हजार से अधिक बच्चों को गोद लेने में मदद की है. CARA बच्चों को गोद लेने के लिए प्राथमिक संगठन के रूप में कार्य करता है. इसका कार्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के गोद लेने की प्रक्रियाओं की देखरेख और विनियमन करना है.

इसका मुख्य ध्यान परित्यक्त, त्यागे गए और अनाथ बच्चों को गोद लेने में सहयोग करना होता है. CARA द्वारा शुरू किया गया 'सरेंडर टू सेव' अभियान बच्चों के अधिकारों की रक्षा करके उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है.

अभियान में बच्चे को असुरक्षित तरीके से त्यागने के बजाय उसे जिले की बाल कल्याण समिति को सुरक्षित रूप से सौंपने पर जोर दिया गया है. बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंपने से बच्चे की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित होती है, साथ ही कानूनी पुनर्वास और एक बेहतर भविष्य भी सुनिश्चित होता है. बच्चे को सौंपने वाले माता-पिता या अभिभावकों को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और संभावित रूप से बच्चे को वापस पाने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है.

इस दौरान, बाल कल्याण समिति बच्चे को उसके माता-पिता या अभिभावकों के साथ निगरानी में रहने की अनुमति दे सकती है, या वैकल्पिक रूप से, बच्चे को किसी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी या बाल देखभाल संस्थान में रख सकती है. सीएआरए ने संपूर्ण दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के दौरान संरचित परामर्श सेवाओं को बढ़ाने और औपचारिक बनाने के लिए सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (एसएआरए) को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

दत्तक ग्रहण से पूर्व, दत्तक ग्रहण चरण और दत्तक ग्रहण के बाद के चरण शामिल हैं. ये निर्देश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 70(1)(क) द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत जारी किए गए हैं. CARA द्वारा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप हैं.

बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS) पोर्टल, दत्तक ग्रहण मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन प्रसंस्करण को सुगम बना रहा है. संपूर्ण प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रसंस्करण में तेजी आई है. CARA के आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2025 के बीच, इसने 38 हजार 113 बच्चों को गोद लेने में मदद की है. इनमें से 33 हजार 100 देश में और 5 हजार 13 अंतर्देशीय गोद लेने हैं.

गोद लेने की अवधिकुल गोद लेने की संख्या
2023 से 24 के बीच 4,029
2022 से 23 के बीच 3,441
2020 से 21 के बीच 3,559
2019 से 20 के बीच 3,745
2018 से 19 के बीच 4,027
2017 से 18 के बीच 3,927
2016 से 17 के बीच 3,788
2015 से 2016 के बीच 3,677

पिछले 10 वर्षों के दौरान, सबसे अधिक गोद लेने के मामले 2024 से 25 के दौरान दर्ज की गईं. कुल संख्या 4,515 रही. अंतर्देशीय गोद लेने के 41,55 और अंतर्देशीय गोद लेने की 360 मामले सामने आये. CARA के आंकड़ों के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान, 2021 से 22 के बीच सबसे कम 3,405 बच्चे गोद लिए गए. देश में गोद लेने की संख्या 2,991 और देश के भीतर 414 थी.

