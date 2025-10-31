ETV Bharat / bharat

दिव्यांग बच्चों के गोद लेने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाला 'लोगो प्रतियोगिता', आप भी ले सकते हैं भाग

CARA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "प्यार और समावेश की आवाज बनें. एक ऐसा शुभंकर डिजाइन करें जो गोद लेने का जश्न मनाए और विशेष जरूरतों वाले हर बच्चे को उम्मीद दे. CARA-MyGov शुभंकर निर्माण प्रतियोगिता में अभी भाग लें और अपनी रचनात्मकता से बदलाव लाएं."

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 'शुभंकर' का मैसेज प्यार, देखभाल, सुरक्षा और एक सुरक्षित और सहायक पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण के मौलिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. शुभंकर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भावना होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य मिथकों को दूर करना और मानसिकता को बदलना हो.

नई दिल्लीः बच्चों को गोद लेने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) ने लोगो बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया. यह प्रतियोगिता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत CARA द्वारा MyGov India के सहयोग से किया जा रहा है. इस वर्ष गोद लेने के प्रति जागरूकता माह का विषय 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) का गैर-संस्थागत पुनर्वास' है.

CARA बाल गोद लेने के लिए ज़िम्मेदार प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करता है. यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के गोद लेने की प्रक्रियाओं की निगरानी और विनियमन का कार्य करता है. इसका मुख्य ज़ोर परित्यक्त, त्यागे गए और अनाथ बच्चों को गोद लेने पर है, और यह विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है.

CARA के अनुसार, इसने पिछले 10 वर्षों में 38,000 से अधिक बच्चों को गोद लेने में मदद की है. वर्ष 2024-2025 में, विशेष आवश्यकता वाले कुल 313 बच्चों को सफलतापूर्वक गोद लिया गया, जिनमें 83 घरेलू गोद लेने और 230 अंतर्देशीय गोद लेने शामिल हैं.

गोद लेने के नियमः

गोद लेने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति, स्थान, अस्पताल/नर्सिंग होम या किसी निजी एजेंसी से सीधे नहीं की जा सकती. यह भारत में एकमात्र कानूनी गोद लेने वाली संस्था, CARA के माध्यम से ही किया जाना चाहिए.

क्या कहते हैं विशेषज्ञः

ईटीवी भारत से बात करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सलाहकार (नीति एवं अनुसंधान) ज्योति माथुर ने शुक्रवार को कहा कि भारत की गोद लेने की प्रणाली ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4,515 गोद लेने के साथ महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है. इसके बावजूद, 'विशेष जरूरतों' वाले बच्चों को गोद लेने की संख्या निरपेक्ष रूप से कम है.

बाल अधिकार विशेषज्ञ ने कहा, "CARA के विनियम और प्रकाशित मार्गदर्शन पहले से ही 'विशेष आवश्यकताओं' को प्राथमिकता श्रेणी के रूप में मानते हैं, जिसके लिए त्वरित प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है. हालांकि, वास्तविकता गंभीर है और इस तरह का अभियान भावी दत्तक माता-पिता को लक्षित करने में बहुत मददगार होगा."

