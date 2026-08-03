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देश में 5 हजार बच्चों को मिला माता-पिता का साया; महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चे लिए गए गोद

बच्चियों को गोद लेने के मामलों में 8% बढ़ोतरी. ( Photo Credit; Getty )