देश में 5 हजार बच्चों को मिला माता-पिता का साया; महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चे लिए गए गोद
10 साल में पहली बार टूटा अडॉप्शन का रिकॉर्ड, गुजरात दूसरे स्थान पर, 419 अनाथ भारतीय बच्चों को मिले विदेशी पैरेंट्स.
Published : August 3, 2026 at 5:05 PM IST
New record in child Adoption : यूनिसेफ (UNICEF) के मुताबिक दुनियाभर में रोजाना करीब 5 हजार 700 बच्चे अनाथ हो जाते हैं. यानी करीब हर 15 सेकेंड में एक बच्चे के सिर से अपनों का साया उठ जाता है. अपने देश में भी ऐसे काफी बच्चे हैं. राहत की बात ये है कि ज्यादातर बेसहारा बच्चों को अब आसरा मिलने लगा है. देश में साल 2025-26 में 5 हजार 22 बच्चों को नया परिवार मिला. यह पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है.
विशेष आवश्यकता वाले यानी जिन बच्चों को शारीरिक-मानसिक परेशानी के अलावा सीखने आदि में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी अपनाने में 25% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. बेटियों को अपनाने में पहले भी लोगों को रुझान ज्यादा रहा है. अब इस ट्रेंड और भी तेजी देखने को मिली है. बच्चियों को गोद लेने में मामलों में भी करीब 8% का इजाफा हुआ है. यानी इन्हें अपनाने वाले परिवार पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं.
सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें ये सभी जानकारियां सामने आईं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025-26 में 4 हजार 603 अनाथ बच्चों को भारतीय परिवारों ने गोद लिया. वहीं करीब 419 बच्चे ऐसे रहे जिन्हें विदेश में रहने वाले लोगों ने अपनाया. कुल 5 हजार 22 बच्चों में 2 हजार 756 लड़कियां जबकि 2 हजार 263 लड़के थे. साल 2015-16 के वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक कुल 3 हजार 677 बच्चों को गोद लिया गया था. साल 2025-26 में इसमें 36% इजाफा हुआ है.
महाराष्ट्र नंबर वन, 792 बच्चों को मिले नए परिवार : भारत सरकार ने बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया थोड़ी आसान की है. विशेष जरूरत वाले बच्चों को गोद लेने के लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है. इसके नतीजे सामने आने लगे हैं. CentralAdoption Resource Authority (CARA) की रिपोर्ट बताती है कि साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 792 बच्चों का अडॉप्शन हुआ. इसमें 378 लड़के जबकि 413 लड़कियां थीं. वहीं एक थर्ड जेंडर समेत कुल 61 बच्चों को विदेशी परिवारों ने गोद लिया.
ज्यादातर परिवारों ने बेटियों को लिया गोद : CARA की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर राज्यों में परिवारों ने बेटियों को गोद लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई. जैसे गुजरात में कुल 547 बच्चों में 275 लड़के जबकि 272 लड़कियों को गोद लिया गया. इनमें 5 लड़कों और 7 लड़कियों को विदेशी परिवारों ने अपनाया. इसी तरह तमिलनाडु के कुल 501 अडॉप्शन में 223 लड़के जबकि 278 लड़कियां शामिल हैं. इनमें 23 लड़के जबकि 32 लड़कियों को विदेशी परिवारों ने गोद लिया.
विदेशियों ने भी भारतीय बेटियां को अपनाया : कर्नाटक के कुल 377 बच्चों में 203 लड़कियों और 174 लड़कों को गोद लिया गया. इनमें 12 लड़के और 17 लड़कियों को विदेश में रहने वाले परिवारों ने गोद लिया. ओडिशा में कुल 308 बच्चों में 130 लड़के जबकि 170 लड़कियों को गोद लिया गया. इनमें 15 लड़के जबकि 30 लड़कियों को विदेशी परिवारों ने अपनाया. यानी एक तरह से भारतीयों की तरह विदेशियों में भी बेटियों को अपनाने का रुझान बढ़ा है.
तेलंगाना-पश्चिम बंगाल-यूपी का क्या हाल? : CARA की रिपोर्ट बताती है कि तेलंगाना में गोद लिए गए कुल 307 बच्चों में 121 लड़के जबकि 185 लड़कियां थीं. इनमें से 3 लड़के और 23 लड़कियां ऐसी रहीं जिन्हें विदेश में रहने वाले पति-पत्नी ने गोद लिया. पश्चिम बंगाल में अडॉप्ट किए गए 237 बच्चों में 122 लड़के जबकि 115 लड़कियां थीं. यहां के 16 लड़के और 8 लड़कियों को विदेशी परिवार मिले. यूपी के कुल 231 बच्चों में से 80 लड़के जबकि 151 लड़कियां थीं. यहां के 2 लड़के और 13 लड़कियों को विदेशियों ने अपनाया.
बेटियों को गोद लेने में भी टॉप पर महाराष्ट्र : एमपी के गोद लिए गए कुल 221 बच्चों में से 96 लड़के जबकि 125 लड़कियां थीं. इनमें 5 लड़के जबकि 9 लड़कियों को विदेशी परिवार मिले. इसी तरह असम के कुल गोद लिए गए 186 बच्चों में 88 लड़के जबकि 98 लड़कियां थीं. इनमें 7 लड़के और एक लड़की को विदेश में रहने वाले परिवारों ने अपनाया. वहीं बेटियों को गोद लेने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर रहा. तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे जबकि कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा.
देश के किन राज्यों में सबसे कम अडॉप्शन? : CARA की रिपोर्ट के अनुसार देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां काफी कम बच्चों को गोद लिया गया. दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप तो ऐसे रहे जहां किसी बच्चे को गोद नहीं लिया गया. वहीं मणिपुर में केवल 4, अरुणाचल प्रदेश में 5, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव में भी 5, त्रिपुरा में 7, जबकि नागालैंड और मेघालय में केवल 13 बच्चों को ही गोद लिया गया. छोटे राज्य इस मामले में पीछे रहे.
बिहार समेत अन्य राज्यों की स्थिति : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025-26 में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 11, आंध्र प्रदेश में 140, बिहार में 125, चंडीगढ़ में 18, छत्तीसगढ़ में 114, दिल्ली में 109, गोवा में 25, हरियाणा में 68, हिमाचल प्रदेश में 14, जम्मू-कश्मीर में 42, झारखंड में 60, केरलम में 170, मिजोरम में 78, पुडुचेरी में 15, पंजाब में 49, राजस्थान में 172, सिक्किम में 28 और उत्तराखंड में 30 बच्चों को गोद लिया गया.
26 हजार माता-पिता इंतजार में : CARA के आंकड़ों के अनुसार अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए बहुत सारे माता-पिता आगे आ रहे हैं. हालांकि इनमें ज्यादातर शून्य से लेकर 2 साल के बच्चों को ही गोद लेना चाहते हैं. इस उम्र के अनाथ बच्चों की संख्या काफी कम रहती है. इसकी वजह से वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है. भले ही देश ने अडॉप्शन में नया रिकॉर्ड कायम किया हो लेकिन अभी भी करीब 26 हजार महिला-पुरुष बच्चा गोद लेने के लिए अपनी बारी के इंतजार में हैं.
अडॉप्शन के लिए उपलब्ध 80% बच्चे खास जरूरत वाले : देश में जितने भी बच्चे गोद लेने के उपलब्ध हैं, उनमें से करीब 80% बच्चे विशेष जरूरत वाले हैं. यानी वे शारीरिक-मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं जितने कि सामान्य बच्चे होते हैं. CARA के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल ऐसे 313 बच्चों को गोद लिया गया था. इस साल ऐसे बच्चों की संख्या 392 पर पहुंच गई. यह पिछली बार के मुकाबले 25% ज्यादा है.
क्यों बढ़ रहा बच्चों का अडॉप्शन? : CARA के अफसरों के अनुसार पहले बच्चों को गोद लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था. अब CARA की एक विशेष टीम बच्चों की देखरेख करने वाली स्थानीय एजेंसियों और कमेटियों के संपर्क में रहती है. उनके साथ मिलकर काम करती है. इस टीम का मकसद ये होता है कि जिन भी बच्चों को गोद दिया जा सकता है उनकी कागजी कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा कराया जा सके. पिछले साल 118 नई चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों का गठन भी किया गया.
गोद लेने के देश में हैं 3 प्रमुख कानून : अपने देश में बच्चा गोद लेने के लिए 3 प्रमुख कानून हैं. पहला हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम1956, दूसरा किशोर न्याय अधिनियम 2015 और तीसरा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 है. इन्हीं कानून के तहत किसी भी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की जाती है. पहले कानून के अनुसार केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख ही गोद लेने के योग्य होते हैं. दूसरे कानून के तहत एक एनआरआई या विदेशी नागरिक भी बच्चे को गोद लेने का पात्र बन जाता है. वहीं तीसरा कानून अभिभावकों को नाबालिग बच्चों की परवरिश का अधिकार देता है.
किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है? : हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम1956 के तहत गोद लिए जा रहे बच्चे की उम्र 15 साल से कम रहनी चाहिए, बच्चा हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म का होना चाहिए, बच्चे को पहले कभी किया ने गोद न लिया हो. इनके अलावा गोद लेने के इच्छुक अभिभावकों के लिए भी कई शर्तें रखी गईं हैं. जैसे जिस दंपत्ति के पास पहले से एक लड़का है, वह दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकता है. इसी तरह जिसके पास पहले से एक लड़की है, वह लड़की गोद नहीं ले सकता है.
गोद लेने वाले अभिभावकों की उम्र कितनी होनी चाहिए? : कानून के अनुसार जो भी पति-पत्नी किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं कि उनकी उम्र और गोद लिए जाने वाले बच्चे की उम्र में 21 साल का अंतर होना चाहिए. गोद लेने वाले माता-पिता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो. वे बच्चे की परवरिश करने में सक्षम हों. यदि कोई नव विवाहित दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाह रहा है तो उसके विवाह के 2 साल पूरे होने चाहिए. इसके अलावा अलग-अलग कानूनों के तहत कई अन्य भी अलग-अलग शर्तों का पालन अनिवार्य हो जाता है. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक अकेली महिलाएं किसी भी बच्चे को गोद ले सकती हैं. तलाकशुदा महिलाएं केवल बालिका को अडॉप्ट कर सकती हैं. अकेले रह रहे पुरुष बच्ची को गोद नहीं ले सकते हैं.
गोद लेने के लिए कहां करना होता है आवेदन? : बच्चा गोद लेने के CARA - Central Adoption Resource Authority की ऑफिसियल वेबसाइट https://carings.wcd.gov.in/Parents/PAPsRegistration.aspx पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसमें कई जानकारियां भरनी होती हैं. गोद लेने वाले माता-पिता के घर आदि का सर्वे होता है. इसके बाद इसकी जानकारी को CARA की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है. इसके बाद बच्चे और गोद लेने के इच्छुक दंपत्ति की मैचिंग कराई जाती है. दंपत्ति को बच्चे की जानकारी भेजी जाती है. सहमति या असहमति के लिए अभिभावकों को 48 घंटे का वक्त दिया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 साल का वक्त लगता है. बच्चे के गोद देने के बाद कुछ समय तक माता-पिता की निगरानी भी की जाती है.
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