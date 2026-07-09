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पहाड़ से हजारों फीट नीचे लुढ़की कार, युवक ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो

कश्मीर घाटी में खड़ी की गई कार के खाई में गिरने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है.

The car rolled thousands of feet down the mountain.
पहाड़ से हजारों फीट नीचे लुढ़की कार (screenshot of the video)
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By Moazum Mohammad

Published : July 9, 2026 at 4:06 PM IST

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श्रीनगर: उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में ऊंचाई वाले राजदान दर्रे पर बिना हैंडब्रेक के पार्क की गई एक मारुति स्विफ्ट पीछे की ओर लुढ़क गई और एक गहरी खाई में गिर गई. बताया जाता है कि कार के पीछे की ओर जाने और पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़कने से ठीक पहले, कार के अंदर बैठा एक युवक कार से बाहर कूद गया था. घटना का वीडियो सामने आया है.

कैमरे में कैद हुई इस नाटकीय घटना में लोग कार का पीछा करते दिख रहे हैं, एक आदमी यह भी पूछ रहा है कि क्या अंदर कोई है और हैंडब्रेक क्यों नहीं लगाया गया. एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में बताया कि युवक बाल-बाल बच गया. हालांकि उसने बिना हैंडब्रेक के कार पार्क की थी.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

अधिकारी के अनुसार, यह घटना एक हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने कहा कि कार में पर्यटक थे और वे सभी गुरेज घाटी के रास्ते में राजदान पास पर फोटो खींचने के लिए रुके थे.

11,600 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर, राजदान दर्रा सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है जो कश्मीर को उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास खूबसूरत गुरेज घाटी से जोड़ता है.

कभी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच लड़ाई का मैदान रहा गुरेज, खासकर ट्रेकर्स के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जहां गर्मियों में हर दिन सैकड़ों गाड़ियां आती हैं. सर्दियों में राजदान दर्रे पर बर्फ जमा होने के कारण पहाड़ी घाटी दो से तीन महीने तक बंद रहती है.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने खूबसूरत गुरेज जाने वाले यात्रियों को पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाते समय सावधान और अलर्ट रहने की सलाह दी है. सड़क पर बहुत ज़्यादा ढलान और मोड़ हैं.

अधिकारी ने कहा कि घटना में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि चट्टानी ढलान से लुढ़कते समय कार को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ढलान खड़ी होने के कारण उसे ऊपर नहीं लाया जा सका.

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