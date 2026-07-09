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पहाड़ से हजारों फीट नीचे लुढ़की कार, युवक ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो

पहाड़ से हजारों फीट नीचे लुढ़की कार ( screenshot of the video )

By Moazum Mohammad 2 Min Read

श्रीनगर: उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में ऊंचाई वाले राजदान दर्रे पर बिना हैंडब्रेक के पार्क की गई एक मारुति स्विफ्ट पीछे की ओर लुढ़क गई और एक गहरी खाई में गिर गई. बताया जाता है कि कार के पीछे की ओर जाने और पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़कने से ठीक पहले, कार के अंदर बैठा एक युवक कार से बाहर कूद गया था. घटना का वीडियो सामने आया है. कैमरे में कैद हुई इस नाटकीय घटना में लोग कार का पीछा करते दिख रहे हैं, एक आदमी यह भी पूछ रहा है कि क्या अंदर कोई है और हैंडब्रेक क्यों नहीं लगाया गया. एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में बताया कि युवक बाल-बाल बच गया. हालांकि उसने बिना हैंडब्रेक के कार पार्क की थी. देखें वीडियो (ETV Bharat) अधिकारी के अनुसार, यह घटना एक हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने कहा कि कार में पर्यटक थे और वे सभी गुरेज घाटी के रास्ते में राजदान पास पर फोटो खींचने के लिए रुके थे.