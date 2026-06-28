ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: समृद्धि महामार्ग पर ट्रक से टकराई कार, परिवार के पांच सदस्यों की मौत

महाराष्ट्र: समृद्धि महामार्ग पर ट्रक से टकराई कार, परिवार के पांच सदस्यों की मौत ( ETV Bharat )

अमरावती (महाराष्ट्र): रविवार को अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तालुका में समृद्धि महामार्ग (एक्सप्रेसवे) पर एक भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान भास्कर जीवने, रमेश जीवने, लता जीवने, आरती जीवने और 10 साल की त्रिशा जीवने के रूप में की गई है.

बताया गया है कि चंद्रपुर जिले से अकोला जा रही एक तेज रफ्तार कार समृद्धि महामार्ग पर एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों को बचने का कोई मौका नहीं मिला.

अकोला जा रहा था परिवार

पीड़ित परिवार चंद्रपुर जिले का रहने वाला है, जो एक इवेंट में शामिल होने के लिए कार से अकोला के लिए निकला था. लेकिन, समृद्धि महामार्ग पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, जिससे परिवार के सभी पांच लोगों की मौत हो गई. इस घटना से एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई.