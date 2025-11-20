ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: रायगड के ताम्हिनी घाट में गहरी खाई में गिरी थार, छह दोस्तों के मरने की आशंका

रायगड (महाराष्ट्र): पुणे से कोंकण घूमने निकली एक थार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह रायगड जिले के ताम्हिनी घाट इलाके में 500 फीट गहरी खाई में गिर गई. आशंका है कि गाड़ी में सवार छह युवकों की मौत हो गई है. सर्च टीम को अब तक दूर से चार लाशें दिखी हैं. रेस्क्यू टीम लाशों को खाई से निकालने की कोशिश कर रही है. दो अन्य युवकों की तलाश भी जारी है. अनुमान है कि यह एक्सीडेंट सोमवार को आधी रात के आसपास हुआ.

जानकारी के मुताबिक, पुणे के रहने वाले छह दोस्त शहाजी चव्हाण (22), पुनीत सुधारक शेट्टी (20), साहिल साधु बोटे (24), महादेव कोली (18), ओमकार सुनील कोली (18) और शिवा अरुण माने (19) सोमवार (17 तारीख) को रात 11.30 बजे चार पहिया थार वाहन (MH12, YN 8004) में कोंकण घूमने के लिए निकले थे, जिसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया. बाद में, माता-पिता ने उत्तमनगर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने CCTV और लोकेशन के जरिये ताम्हिनी घाट इलाके में सर्च किया.

गुरुवार को जब ताम्हिनी घाट (रायगढ़ जिले) में एक मुश्किल मोड़ पर एक्सीडेंट वाले इलाके में ड्रोन से सर्च किया गया, तो घाटी में एक थार वाहन और चार लाशें दिखीं. इसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज किया गया, क्योंकि गाड़ी और लाशें बहुत गहरी घाटी में हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो गया है. मरने वालों के नाम अभी पता नहीं चले हैं, लेकिन सर्च टीम रेस्क्यू जारी रखे हुए है.