ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: रायगड के ताम्हिनी घाट में गहरी खाई में गिरी थार, छह दोस्तों के मरने की आशंका

पुणे के छह दोस्त 17 नवंबर को रात 11.30 बजे कार से कोंकण घूमने के लिए निकले थे. इस दौरान कार खाई में गिर गई.

car plunged into deep gorge in Tamhini Ghat region of Raigad Maharashtra
महाराष्ट्र: रायगड के ताम्हिनी घाट में गहरी खाई में गिरी थार, छह दोस्तों के मरने की आशंका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड (महाराष्ट्र): पुणे से कोंकण घूमने निकली एक थार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह रायगड जिले के ताम्हिनी घाट इलाके में 500 फीट गहरी खाई में गिर गई. आशंका है कि गाड़ी में सवार छह युवकों की मौत हो गई है. सर्च टीम को अब तक दूर से चार लाशें दिखी हैं. रेस्क्यू टीम लाशों को खाई से निकालने की कोशिश कर रही है. दो अन्य युवकों की तलाश भी जारी है. अनुमान है कि यह एक्सीडेंट सोमवार को आधी रात के आसपास हुआ.

जानकारी के मुताबिक, पुणे के रहने वाले छह दोस्त शहाजी चव्हाण (22), पुनीत सुधारक शेट्टी (20), साहिल साधु बोटे (24), महादेव कोली (18), ओमकार सुनील कोली (18) और शिवा अरुण माने (19) सोमवार (17 तारीख) को रात 11.30 बजे चार पहिया थार वाहन (MH12, YN 8004) में कोंकण घूमने के लिए निकले थे, जिसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया. बाद में, माता-पिता ने उत्तमनगर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने CCTV और लोकेशन के जरिये ताम्हिनी घाट इलाके में सर्च किया.

गुरुवार को जब ताम्हिनी घाट (रायगढ़ जिले) में एक मुश्किल मोड़ पर एक्सीडेंट वाले इलाके में ड्रोन से सर्च किया गया, तो घाटी में एक थार वाहन और चार लाशें दिखीं. इसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज किया गया, क्योंकि गाड़ी और लाशें बहुत गहरी घाटी में हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो गया है. मरने वालों के नाम अभी पता नहीं चले हैं, लेकिन सर्च टीम रेस्क्यू जारी रखे हुए है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहली नजर में, यह हादसा ड्राइवर के गाड़ी से कंट्रोल खोने की वजह से हुआ. रेस्क्यू टीम के जरिये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. कार सड़क से चार से पांच सौ फीट नीचे गिर गई है. उन्होंने कहा कि चार लोगों की लाशें मिल गई हैं और उन्हें रेस्क्यू टीम बाहर निकाल रही है. मानगांव पुलिस, रायगढ़ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मुलशी तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी और स्थानीय गांववालों की तरफ से रेस्क्यू का काम चल रहा है.

ताम्हिनी घाट में मुश्किल मोड़ और फिसलन वाली सड़कों की वजह से इस जगह पर हमेशा एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है.

यह भी पढ़ें- गुजरात में BLO की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया

TAGGED:

MAHARASHTRA NEWS
RAIGAD ROAD ACCIDENT
CAR PLUNGED INTO DEEP GORGE
RAIGAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.