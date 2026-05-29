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गंगोत्री हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की दर्दनाक मौत

उत्तरकाशी: गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास हेलगुगाड़ क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया. जहां गंगनानी से उत्तरकाशी की तरफ आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रशासन को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

जानकारी के मुताबिक, कार संख्या PB 01 F 1733 में 5 लोग सवार थे. हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं, एक महिला और दो पुरुष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल लाया जा रहा है. दुर्गम और खड़ी पहाड़ी होने के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया. जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया. राहत एवं बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. एसडीआरएफ के जवान रस्सियों और विशेष उपकरणों की सहायता से खाई में उतरकर घायलों तक पहुंच बनाई.