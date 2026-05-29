गंगोत्री हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की दर्दनाक मौत
उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास बड़ा सड़क हादसा, कार गहरी खाई में गिरी, एक महिला समेत दो लोगों की गई जान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 10:25 PM IST
उत्तरकाशी: गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास हेलगुगाड़ क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया. जहां गंगनानी से उत्तरकाशी की तरफ आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रशासन को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया.
जानकारी के मुताबिक, कार संख्या PB 01 F 1733 में 5 लोग सवार थे. हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं, एक महिला और दो पुरुष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल लाया जा रहा है. दुर्गम और खड़ी पहाड़ी होने के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया. जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया. राहत एवं बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. एसडीआरएफ के जवान रस्सियों और विशेष उपकरणों की सहायता से खाई में उतरकर घायलों तक पहुंच बनाई.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंबुलेंस, मेडिकल टीम और आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण मौके पर तैनात किए गए हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. ताकि, आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो वाहन अचानक संतुलन खो बैठा और सीधे गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के कारण कुछ समय तक हाईवे पर भी आवाजाही प्रभावित रही. बताया जा रहा है कि घायलों को भटवाड़ी लाया जा रहा है. अभी घायलों की जानकारी जुटाई जा रही है.
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