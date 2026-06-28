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कार ड्राइवर ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को कुचलने की कोशिश, बोनट पर फंसा

कार ड्राइवर ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को कुचलने की कोशिश, बोनट पर फंसा ( ETV Bharat )

कोझिकोड (केरल): कोझिकोड जिले में इरिंगल्लूर के पास नेशलन हाईवे पर बने टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को कार ड्राइवर ने कथित तौर पर टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की. बताया गया है कि कार ड्राइवर के टोल न देने पर कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन ड्राइवर ने कार तेजी से भगाई और कर्मचारी कुछ दूर तक बोनट पर फंसा रहा, फिर कार रुक गई.

यह घटना शनिवार शाम करीब 5:30 बजे हुई. इस घटना में टोल कर्मचारी घायल हो गए. घटना के CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे इरिंगल्लूर के रहने वाले मेथल जितेशी नाम के कर्मचारी कार के नीचे कुचलने से बच गए.

टोल देने से बचने के लिए, गाड़ी तेजी से अपने आगे चल रही एक कार को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, तभी जितेशी ने बीच-बचाव किया. लेकिन, रुकने के बजाय, कार अचानक आगे बढ़ गई और जितेशी बोनट पर फंस गए. बाद में जितेशी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह कार को रोक लिया, जिससे गाड़ी में बैठे लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच हाथापाई हो गई. कार ड्राइवर को पीड़ित पर फिर से हमला करते हुए देखा गया और टोल कर्मचारी पर झगड़े के दौरान कार के बोनट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.