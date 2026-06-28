कार ड्राइवर ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को कुचलने की कोशिश, बोनट पर फंसा
केरल के कोझिकोड में यह घटना हुई, जब टोल न देने से बचने के लिए कार ड्राइवर ने एक कर्मचारी को टक्कर मार दी.
Published : June 28, 2026 at 1:18 PM IST
कोझिकोड (केरल): कोझिकोड जिले में इरिंगल्लूर के पास नेशलन हाईवे पर बने टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को कार ड्राइवर ने कथित तौर पर टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की. बताया गया है कि कार ड्राइवर के टोल न देने पर कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन ड्राइवर ने कार तेजी से भगाई और कर्मचारी कुछ दूर तक बोनट पर फंसा रहा, फिर कार रुक गई.
यह घटना शनिवार शाम करीब 5:30 बजे हुई. इस घटना में टोल कर्मचारी घायल हो गए. घटना के CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे इरिंगल्लूर के रहने वाले मेथल जितेशी नाम के कर्मचारी कार के नीचे कुचलने से बच गए.
टोल देने से बचने के लिए, गाड़ी तेजी से अपने आगे चल रही एक कार को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, तभी जितेशी ने बीच-बचाव किया. लेकिन, रुकने के बजाय, कार अचानक आगे बढ़ गई और जितेशी बोनट पर फंस गए. बाद में जितेशी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह कार को रोक लिया, जिससे गाड़ी में बैठे लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच हाथापाई हो गई. कार ड्राइवर को पीड़ित पर फिर से हमला करते हुए देखा गया और टोल कर्मचारी पर झगड़े के दौरान कार के बोनट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
टोल प्लाजा पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने घटना में शामिल लोगों को वहां से हटाया. कार में बैठे लोगों ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया. टोल प्लाजा कर्मचारियों ने भी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि कर्मचारी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया.
पुलिस ने कहा कि दोनों शिकायतों की जांच की जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि इरिंगल्लूर क्षेत्र में स्थित इस टोल प्लाजा पर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जहां टोल भुगतान को लेकर होने वाले झगड़े अक्सर बहस और मारपीट तक पहुंच जाते हैं.
पुलिसकर्मियों की नियमित तैनाती के बावजूद, कई झगड़े अनसुलझे रह जाते हैं. इन झगड़ों की वजह से अक्सर व्यस्त घंटों में ट्रैफिक जाम हो जाता है.
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