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हरिद्वार में फ्लाईओवर पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर, दिल्ली के 7 यात्री घायल, जानिए कैसे हुआ एक्सीडेंट

हरिद्वार में फ्लाईओवर पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर ( PHOTO-ETV Bharat )