अटल टनल के पास बैरिकेड तोड़ पुल की सरियों में फंसी तेज रफ्तार कार, एक पर्यटक की मौत, तीन घायल
अटल टनल के पास बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ब्यास नदी पर बन रहे पुल की सरियों में जा फंसी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 12:29 PM IST
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास भीषण सड़क सड़क हादसा पेश आया है. लाहौल स्पीति के अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. अटल टनल के बाहर स्कॉर्पियो कार उड़ कर नदी के ऊपर बने ब्रिज के पिलर पर अटक गई. इस दुर्घटना में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का इलाज मनाली अस्पताल में चल रहा है.
बैरिकेड तोड़ पुल की सरियों में फंसी कार
पुलिस के अनुसार, रात के समय एक स्कॉर्पियो जैसे ही अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास पहुंची तो वह सीधा सड़क से उछलकर चंद्रा नदी के ऊपर बन रहे पुल के पिलर पर अटक गई. हादसे की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही लाहौल स्पीति पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
सड़क हादसे में राजस्थान के युवक की मौत
वहीं, पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए मनाली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान कैलाश कुमार, पुत्र गोविंद राम, निवासी गांव मंडोटा, जिला सीकर, राजस्थान के रूप में हुई है. इसके अलावा, राजेंद्र, पुत्र गोविंद, निवासी गांव मंडला, डाकघर एवं तहसील डोध, जिला सीकर राजस्थान, आदित्य, पुत्र मंगल सिंह, निवासी पलिया कलां, तहसील एवं जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ सिंह शेखावत, पुत्र भब्बर सिंह, निवासी खाटू श्याम, जिला सीकर, राजस्थान घायल हुए हैं. डॉक्टरों के अनुसार, तीनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है.
जांच में जुटी पुलिस
लाहौल स्पीति पुलिस की अधीक्षक शिवानी महिला ने बताया, "पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है. दुर्घटना के कारणों की भी छानबीन की जा रही है. घायसों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस की टीम आगामी कार्रवाई अमल में जुटी है."
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