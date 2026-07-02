ETV Bharat / bharat

अटल टनल के पास बैरिकेड तोड़ पुल की सरियों में फंसी तेज रफ्तार कार, एक पर्यटक की मौत, तीन घायल

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास भीषण सड़क सड़क हादसा पेश आया है. लाहौल स्पीति के अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. अटल टनल के बाहर स्कॉर्पियो कार उड़ कर नदी के ऊपर बने ब्रिज के पिलर पर अटक गई. इस दुर्घटना में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का इलाज मनाली अस्पताल में चल रहा है.

बैरिकेड तोड़ पुल की सरियों में फंसी कार

पुलिस के अनुसार, रात के समय एक स्कॉर्पियो जैसे ही अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास पहुंची तो वह सीधा सड़क से उछलकर चंद्रा नदी के ऊपर बन रहे पुल के पिलर पर अटक गई. हादसे की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही लाहौल स्पीति पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.