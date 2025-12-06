आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसे में भगवान अयप्पा के 4 भक्तों की मौत, 7 घायल
आंध्र प्रदेश के रामनाथपुरम जिला में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में कई लोग हताहत हो गए. पुलिस हादसे की जांच में जुटी है.
रामनाथपुरम: आंध्र प्रदेश के रामनाथपुरम जिला में शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुटी है. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.
कीझकराई के पास एक कार एक्सीडेंट में पांच लोगों की मौत हो गई है, जहां सड़क किनारे खड़े भगवान अयप्पा के भक्तों की कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी, जबकि सात अन्य को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से पांच अयप्पा भक्त एक कार में रामेश्वरम जा रहे थे. आज सुबह-सुबह उन्होंने रामनाथपुरम जिले के कीझकराई बीच रोड पर कुम्बिदुमदुरई के पास सड़क किनारे अपनी कार पार्क की थी. उस समय कीझकराई में तेज रफ़्तार से आ रही डीएमकी म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट की कार, सड़क किनारे खड़ी आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर वाली भगवान अयप्पा भक्त की कार से टकरा गई.
इस दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों में से 3 और डीएमके म्युनिसिपल चेयरमैन के कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची कीझक्कराई पुलिस ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को बचाया और इलाज के लिए रामनाथपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा. इनमें आंध्र प्रदेश के एक अयप्पा भक्त की हॉस्पिटल में मौत हो गई. इस हिसाब से आंध्र प्रदेश के 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल 7 लोगों में से दो का इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा है.
पुलिस ने मरने वालों की बॉडी बरामद की और उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में पता चला कि आंध्र प्रदेश के रामचंद्र राव, अप्पारो नायडू, बंडारा चंद्रराव, रामर और डीएके चेयरमैन की कार के ड्राइवर मुस्ताक अहमद की मौत हो गई. रामनाथपुरम पुलिस घटना के बारे में आगे जांच कर रही है.