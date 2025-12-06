ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसे में भगवान अयप्पा के 4 भक्तों की मौत, 7 घायल

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

रामनाथपुरम: आंध्र प्रदेश के रामनाथपुरम जिला में शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुटी है. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कीझकराई के पास एक कार एक्सीडेंट में पांच लोगों की मौत हो गई है, जहां सड़क किनारे खड़े भगवान अयप्पा के भक्तों की कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी, जबकि सात अन्य को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से पांच अयप्पा भक्त एक कार में रामेश्वरम जा रहे थे. आज सुबह-सुबह उन्होंने रामनाथपुरम जिले के कीझकराई बीच रोड पर कुम्बिदुमदुरई के पास सड़क किनारे अपनी कार पार्क की थी. उस समय कीझकराई में तेज रफ़्तार से आ रही डीएमकी म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट की कार, सड़क किनारे खड़ी आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर वाली भगवान अयप्पा भक्त की कार से टकरा गई.