दिल्ली: बारापुला फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, एक की मौत, पांच घायल
सभी युवक मेरठ के रहने वाले थे और एक दोस्त की सगाई में सरोजनी नगर में शामिल होकर लौट रहे थे.
Published : January 13, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 7:30 AM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के बरापुला फ्लाईओवर पर मंगलवार तड़के सुबह 2:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं अन्य पांच युवक घायल है. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दरअसल, एक कार के अंदर तकरीबन 6 युवक सवार थे. इसी दौरान बरापुला फ्लाईओवर के डिवाइडर से एक तेज रफ्तार कार टकराने के बाद पलट गई. वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस मिलते ही मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई.
साउथ ईस्ट के डीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज तड़के सुबह करीब 2:30 बजे एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है. वही सनलाइट कॉलोनी थाना को पीसीआर कॉल मिली कि एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है और उसमें 5–6 युवक सवार हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कोई घायल या चश्मदीद वहां मौजूद नहीं था. बाद में पता चला कि सभी घायलों को पीसीआर वैन के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है.
सगाई समारोह से लौट रहे थे युवक
पुलिस अधिकारी के अनुसार एम्स ट्रॉमा सेंटर से मिली एमएलसी के अनुसार निखिल, गगन (19), हर्ष (26), भीष्म (25), युवराज (20), मान (16) और हिमांशु (23) को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. जांच के दौरान डॉक्टरों ने हर्ष (26) को मृत घोषित कर दिया. सभी युवक अपनी गाड़ी से सगाई समारोह से लौट रहे थे. जांच में सामने आया है कि सभी युवक मेरठ के रहने वाले थे और एक दोस्त की सगाई में सरोजनी नगर में शामिल होकर लौट रहे थे. बताया जा रहा है हादसे के वक्त हर्ष गाड़ी चला रहा था जिसकी इस हादसे में मौत हो गई.
फिलहाल, पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. वहीं घायलो के परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
