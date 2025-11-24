ETV Bharat / bharat

मसूरी में बड़ा हादसा, अचानक फिसली और पलटी खाकर खाई में गिरी कार, देखिए वीडियो

मारुति स्विफ्ट कार खाई में गिरी: सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार (यूके07 टीबी 4592) सोलिटायर होटल से पहले पाम आर्यन होटल के पास अचानक संतुलन खो बैठी. बताया जा रहा है कि मोड़ पर वाहन का नियंत्रण बिगड़ने से कार कई पलटियां खाकर सीधे नीचे की ओर बने सड़क प्लेटफॉर्म पर गिर गई. कार गिरने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. लेकिन सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया और कार चालक की जान बच गई.

मसूरी में बड़ा सड़क हादसा: पर्यटन नगरी मसूरी में सोमवार को सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से कुछ दूरी पर एक कार अचानक अनियंत्रित होकर ऊपरी सड़क से निचली सड़क पर जा गिरी. जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी. घटना सुबह करीब 8.45 बजे की बताई जा रही है.

मसूरी: उत्तराखंड के पर्यटक स्थल मसूरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई गिर गई. करीब 300 मीटर गहरी खाई में कार गिरने के बावजूद चालक बाल बाल बच गया. दुर्घटना की तस्वीरें हादसा स्थल के पास सीसीटीवी में कैद हो गईं.

हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार (Photo- ETV Bharat)

बाल-बाल बची चालक की जान: हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और चीता मोबाइल मौके पर पहुंचे. इससे पहले स्थानीय लोगों ने त्वरित सहायता करते हुए चालक को कार से बाहर निकाला. फिर निजी वाहनों की मदद से उप-जिला अस्पताल मसूरी भिजवाया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, कार चालक की हालत सामान्य है, परन्तु चालक को काफी चोट आई हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है.

कार चालक बाल-बाल बच गया (Photo- ETV Bharat)

चालक ने बताया अचानक फिसल गई कार: मसूरी पुलिस ने बताया कि घायल युवक राजवीर सिंह (उम्र 20 वर्ष) पुत्र नारायण सिंह पंवार, निवासी ग्राम बिच्छू, थाना थत्यूड़ का रहने वाला है. युवक के अनुसार, कार मोड़ पर आते ही अचानक फिसल गई और वह संभाल नहीं पाया. डॉक्टरों के मुताबिक, राजवीर के जीभ पर हल्की कट की चोट, कमर पर चोट तथा शरीर पर घिसटन के निशान हैं. उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है. पुलिस ने युवक के भाई को सूचना दी, जो मसूरी के लिए रवाना हो चुका है.

चालक के अनुसार कार अचानक सड़क से फिसल गई (Photo- ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर: चीता मोबाइल यूनिट और मसूरी कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और कार को हटाने की प्रक्रिया शुरू की. प्राथमिक जांच में वाहन के फिसलने को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके. एक फुटेज में कार अचानक खाई में गिरते और कई पलटियां खाने के बाद धड़ाम से नीचे गिरती दिखाई दे रही है.

मसूरी में हादसा हो गया (Photo- ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बैरियर मजबूत करने की मांग की: स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में लगातार बढ़ते वाहन दबाव और संकरे मोड़ों के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर देखने को मिल रही हैं. लोगों ने प्रशासन से मोड़ों पर सुरक्षा बैरियर मजबूत करने और चेतावनी बोर्ड बढ़ाने की मांग की है.

