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हिमाचल में कार के खाई में गिरने से 6 की मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे, कल से लापता थे सभी युवक

मंडी लडभड़ोल खाई में गिरी कार ( ETV BHARAT )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. जोगिंद्रनगर उपमंडल के लडभड़ोल क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस भीषण दुर्घटना में कार सवार छह युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. ये हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. लेकिन बताया जा रहा है कि सभी युवक मंगलवार से लापता थे और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाई में गिरने के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. एक साथ छह युवाओं की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

हादसे में गाड़ी के उड़े परखच्चे (ETV BHARAT) समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे युवक