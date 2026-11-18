हिमाचल में कार के खाई में गिरने से 6 की मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे, कल से लापता थे सभी युवक
यह हादसा मंगलवार देर रात हुआ. हादसे की जानकारी बुधवार दोपहर को मिली. सभी युवक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:32 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. जोगिंद्रनगर उपमंडल के लडभड़ोल क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस भीषण दुर्घटना में कार सवार छह युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. ये हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. लेकिन बताया जा रहा है कि सभी युवक मंगलवार से लापता थे और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाई में गिरने के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. एक साथ छह युवाओं की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे युवक
जानकारी के अनुसार, हादसा मंगलवार देर रात लडभड़ोल पेट्रोल पंप के समीप पेश आया. सभी युवक किसी समारोह में शामिल होने के लिए सिमस गए हुए थे. वहां से वापस लौटते समय उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे गहरी खड्ड में जा गिरी. हादसे के बाद से युवक लापता थे, लेकिन दुर्घटना का पता बुधवार दोपहर को चला.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और खाई में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने कार में फंसे युवकों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर लडभड़ोल पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शवों को खाई से निकालकर आगामी कार्रवाई शुरू की.
मृतकों की हुई पहचान
- यश पुत्र राम लाल, निवासी डाकघर सिमस, लडभड़ोल.
- आयुष (19) पुत्र विनोद कुमार, निवासी सिमस, लडभड़ोल.
- पंकज पुत्र पराक्रम, निवासी गांव गवाला, लडभड़ोल.
- आदित्य (18) पुत्र अजय कुमार, निवासी गांव बलोह, लडभड़ोल
- अर्नव पुत्र नरेंद्र कुमार, निवासी गांव बलोह, लडभड़ोल.
- छठे युवक की पहचान की जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है.
डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा.
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