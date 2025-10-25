आगरा में बेकाबू कार ने 7 को रौंदा, 5 की मौत; 100 की स्पीड में 150 मीटर तक काल बनकर दौड़ी
यह कार केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर दयालबाग 80 फुटा रोड की तरफ से नगला बूढ़ी की ओर तेजी से जा रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 7:09 AM IST|
Updated : October 25, 2025 at 8:48 AM IST
आगरा: बेकाबू कार ने शुक्रवार की रात में शहर में तांडव मचाया. 100 की स्पीड से कार ने 150 मीटर तक 7 लोगों को कुचल दिया. हादसे में 5 की मौत हो गई है, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे में एक डिलीवरी ब्वॉय, दो दोस्तों, एक महिला और एक राहगीर की मौत हुई. पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया. गहमागहमी मची रही. घटना न्यू आगरा थाना क्षेत्र के केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड की है.
कार चालक गिरफ्तार: डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि कार का चालक अंशुल गुप्ता है. उसके नाम कार पंजीकृत है. उसे गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की गई है. हादसे में मृतकों के नाम बबली, भानु प्रताप, कमल, कृष्णा और बंटेश हैं. जिनके शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाए गए हैं. बेकाबू कार की गति स्थानीय लोगों ने 100 से अधिक बताई है. इस बारे में जानकारी की गई है.
कैसे कार सबको कुचलती चली गई: नगला बूढ़ी निवासी प्रेमचंद ने पुलिस को बताया कि उनके पिता दौलतराम का गुरुवार को निधन हो गया था. परिवार के लोग घर के बाहर लगे टेंट में बैठे थे. रात करीब 8:30 बजे यह कार केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर दयालबाग, 80 फुटा रोड की तरफ से नगला बूढ़ी की ओर तेजी से आती दिखी. दयालबाग की ओर कार ने सबसे पहले रिसॉर्ट के सामने ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाले भानु प्रताप मिश्रा, निवासी आवास विकास कॉलोनी को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.
सामने पुलिस की चेकिंग देखकर कार चालक ने कार की स्पीड और बढ़ा दी. जिससे अनियंत्रित कार सड़क से गुजर रहीं नगला बूढ़ी निवासी बबली (42) और उनके बेटे गोलू (23) को रौंद दिया. वहीं पर पेंटर कमल (23) और उसके दोस्त कृष उर्फ कृष्णा (20) भी कार की चपेटे में आ गए. सड़क से गुजर रहे बंटेश (50) को रौंदते हुए कार आगे निकल गई. बंटेश और गोलू का इलाज चल रहा है.
150 मीटर तक बरपाया कहर: मृतक के बेटे मूलचंद ने बताया कि इसके बाद भी कार नहीं रूकी. कार करीब 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराकर तीन बार पलट गई. घर के बाहर बैठे लोगों पर जा गिरी, जिसमें राहुल और वीरेंद्र दब गए. अफरातफरी और चीख पुकार मची तो पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस और लोगों ने पहले कार उठाकर उसके नीचे दबे लोगों को निकाला. इसमें कार के साइलेंसर से देवेंद्र और जतिन झुलस गए. कार की टक्कर में गंभीर रूप से घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया. जहां पर चिकित्सकों ने बबली, भानु प्रताप, कमल, कृष्णा और बंटेश को मृत घोषित कर दिया.
लोगों ने कार चालक को पीटा: घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. कार के डिवाइडर से टकराने से एयरबैग खुल गए, जिससे ड्राइवर की जान बच गई. हादसे के बाद कार लॉक हो गई थी. आक्रोशित लोगों ने शीशा तोड़कर ड्राइवर को दबोच लिया और पिटाई कर दी.
पुलिस ने किसी तरह लोगों से उसे बचाया और थाने ले गई. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया. आसपास के लोग इस हादसे और 5 मौतों से आक्रोशित थे. लोगों ने नारेबाजी की और पीड़ितों के लिए सहायता की मां करने लगे.
हंगामा बढ़ता देख अपर पुलिस उपायुक्त आदित्य कुमार, एसीपी हरीपर्वत अक्षय संजय महाडिक अन्य पुलिस अधिकारी भी पहुंचे. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझाकर कार को कब्जे में लिया.
हादसे में कब-क्या हुआ
- रात 8:25 बजे: दयालबाग की तरफ से एक तेज रफ्तार कार आई.
- रात 8:30 बजे: कार ने बाइक सवार डिलीवरी ब्वॉय भानु प्रताप मिश्रा को टक्कर मारी.
- इसके बाद मां-बेटे बबली और सोनू, पेंटर दोस्तों कमल और कृष्णा को रौंद दिया.
- रात 8:31 बजे रात: कार घर के बाहर बैठे लोगों पर पलट गई और दो लोग दब गए.
- रात 8:45 बजे: लोगों ने कार को उठाया और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला.
- रात 8:50 बजे: कार में फंसे चालक को बाहर निकाला गया.
- रात 9:00 बजे: कुछ घायलों को लोग नजदीक के अस्पताल ले गए. बाकी को पुलिस एसएन मेडिकल कॉलेज ले गई.
- रात 9:30 बजे रात: एडीसीपी आदित्य सिंह ने सख्ती कर भीड़ को हटाया.
- रात 1:00 बजे: परिजन एसएन की इमरजेंसी पहुंचे और शव उठाने से इंकार कर दिया.
- रात 1:45 बजे: पुलिस के समझाने पर इमरजेंसी पर हंगामा करने वाले लोग वापस लौट गए.
