दिल्ली-NCR में वाहनों पर कड़े प्रतिबंध, EVs की लागत और चार्जिंग को लेकर ट्रांसपोर्टरों की चिंता बढ़ी
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि BS-4 और BS-6 वाहनों के बीच उत्सर्जन का वास्तविक अंतर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : August 25, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने की घोषणा की है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बढ़ते वित्तीय और परिचालन संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंतित हैं.
हालांकि, इन उपायों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि स्वच्छ वाहनों की ओर बदलाव एक अच्छी पहल है, लेकिन अचानक हुए बदलाव इस से कठिनाइयां पैदा होंगी, क्योंकि छोटे वाहन मालिक अभी भी अपने मौजूदा वाहन ऋण चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बड़ी चुनौतियां इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की उच्च लागत, सीमित कमर्शियल ईवी विकल्प, और लंबे समय के लिए अपर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा हैं.
पाली टेम्पो सर्विस के ट्रांसपोर्टर रवि ने कहा कि EVs के साथ सबसे बड़ी समस्या बैटरी की क्षमता और उसकी रेंज की है. उन्होंने बताया कि जब वाहनों पर लोड होता है, तो बैटरी अधिक ऊर्जा की खपत करती है. कमर्शियल वाहनों को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि वे वाहनों पर अधिक निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनका मुनाफा पहले जैसा ही है. इस समस्या के बीच, ट्रैफिक के कारण और अधिक ऊर्जा खर्च होती है तथा चार्जिंग स्पॉट की कमी के चलते होटलों को चार्जिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने का मौका मिल जाता है.
रवि ने कहा कि उन्हें बारिश के मौसम में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर जलभराव से इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बैटरी पैक को खतरा होता है.
वाहन प्रतिबंधों के प्रभाव पर सवाल
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध की शुरुआत 2015 में NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश से हुई थी और बाद में CAQM ने इसे लागू किया. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर CAQM से 2015 और वर्तमान के प्रदूषण के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि यह पता सके कि ये प्रतिबंध वास्तव में कितने प्रभावी रहे हैं.
BS-4 वाहन और बचा परिचालन जीवन
हिश की मुख्य चिंता 1 नवंबर से दिल्ली में BS-4 डीजल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. उनका कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, इन वाहनों को पंजीकरण के समय 15 साल का परिचालन जीवन (operational life) दिया गया था. इसलिए, 2019-20 में खरीदे गए वाहनों के पास कानूनी उपयोग के लिए अभी भी लगभग 4-5 साल बाकी हैं. उनके अनुसार, समय से पहले उन पर प्रतिबंध लगाना मौजूदा नियमों के खिलाफ है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए अनिश्चितता पैदा करता है और वाहन मालिकों को वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है.
छोटे ऑपरेटरों पर कर्ज का बोझ
हरीश ने कहा कि अचानक नीति में बदलाव से छोटे फ्लीट ऑपरेटर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि कई लोग बैंक लोन से कमर्शियल वाहन खरीदते हैं और अधिक EMI देते हैं. कोविड-19 महामारी ने 2020-21 में करीब दो साल तक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में बाधा डाली, जिससे उनकी आया और लोन चुकाने पर असर पड़ा. कई ऑपरेटर अभी भी अपनी EMI चुका रहे हैं. उन्होंने कहा कि गाड़ियों की उम्र खत्म होने से कई साल पहले उन पर रोक लगाने या उन्हें स्क्रैप करने से ऑपरेटर्स को अपना निवेश वापस पाने और लोन चुकाने के लिए कम समय मिलता है, जिससे वे आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं.
ट्रांसपोर्टरों ने BS-4 प्रतिबंधों पर सवाल उठाए
ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों का कहना है कि BS-4 और BS-6 वाहनों के बीच उत्सर्जन का वास्तविक अंतर उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना अनुमान लगाया जाता है. उनका कहना है कि दोनों बाजार में उपलब्ध एक जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं और नए वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए AdBlue या यूरिया सिस्टम का उपयोग करते हैं. अच्छी तरह से रखरखाव किए गए BS-4 और BS-6 वाहनों के बीच वास्तविक ऑन-रोड उत्सर्जन में कोई बड़ा अंतर साबित करने वाले स्पष्ट अध्ययनों के बिना, ऑपरेटर यह सवाल उठा रहे हैं कि BS-4 कमर्शियल वाहनों पर अचानक प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है.
कमर्शियल वाहनों से कितना प्रदूषण होता है?
हरीश ने तर्क दिया कि वायु प्रदूषण पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट वाहन कणिकीय उत्सर्जन का सिर्फ 10–12% हिस्सा ही योगदान देते हैं, जबकि शेष 88–90% सड़क की धूल, उद्योगों, बायोमास जलाने और अन्य स्रोतों से आता है. वह सवाल करते हैं कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए जरूरी कमर्शियल ट्रकों पर कड़े प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, जबकि निजी डीजल एसयूवी और लग्जरी गाड़ियां बेरोक-टोक चल रही हैं. उनकी चिंता यह है कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों का बोझ ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बहुत अधिक पड़ रहा है.
छोटे ऑपरेटरों के लिए EV खरीदना महंगा
हरीश ने कहा कि छोटे ऑपरेटरों के लिए कमर्शियल फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में बदलना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रक डीजल या CNG वाहनों की तुलना में तीन गुना तक महंगे हो सकते हैं. सीमित सब्सिडी और कम माल ढुलाई दरों के कारण, कई ऑपरेटर तुरंत इस बदलाव का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. उन्होंने बैटरी की लाइफ, अधिक रिप्लेसमेंट लागत, चार्जिंग के समय और वाहन के रीसेल वैल्यू को लेकर भी चिंता जताई, जिससे यह बदलाव आर्थिक रूप से और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
भारी माल ढुलाई में EV का उपयोग सीमित
दिल्ली के ट्रांसपोर्टर अनिल छिकारा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव पहले से ही चल रहा है, खासकर दिल्ली में, जहां ज्यादा लोग बिना किसी प्रोत्साहन के भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपना रहे हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बदलाव में अभी भी दो बड़ी चुनौतियां हैं: वाहन की वजन क्षमता और ड्राइविंग रेंज.
उनके अनुसार, भारी वजन वाले कार्गो में ये चुनौतियां और अधिक बढ़ जाती हैं, जहां कुल वजन की जरूरत अधिक होती है. इसके कारण, इलेक्ट्रिक वाहन अभी हर तरह के माल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं.
200-300 किमी के रूट पर भरोसेमंद EV की जरूरत
उन्होंने बताया कि करीब 200-300 किमी की दूरी वाले सप्लाई-चेन ऑपरेशन पर विचार करना खास तौर पर जरूरी है. ऐसे ऑपरेशन के लिए, ऑपरेटरों को ऐसे वाहनों की जरूरत होती है जो पेलोड, रेंज या परिचालन दक्षता से समझौता किए बिना हर ट्रिप को भरोसेमंद तरीके से पूरा कर सकें.
सीमित कमर्शियल EV विकल्प
उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, यूलर और महिंद्रा जैसी कंपनियों के पास पहले से ही ऐसे मॉडल हैं जो इनमें से कुछ जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग कमर्शियल जरूरतों के लिए सही मॉडल की उपलब्धता अभी भी सीमित है.
ऑपरेटरों को मिक्स्ड फ्लीट की जरूरत
छिकारा ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के सामने आने वाली चुनौती पर भी जोर दिया, जिन्हें अलग-अलग पावरट्रेन तकनीकों में से किसी एक को चुनना पड़ता है. एक ऑपरेटर को कुछ रूटों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के साथ-साथ अन्य रूटों पर पारंपरिक या BS6 CNG पावर वाले वाहनों का संचालन जारी रखना पड़ सकता है. इससे फ्लीट ऑपरेशन की समग्र आर्थिक स्थिति और उसकी व्यावहार्यता पर सवाल उठते हैं.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती
उनके अनुसार, एक इलेक्ट्रिक वाहन को संचालित करने की लागत का मूल्यांकन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन के उपयोग सहित कुल स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाना चाहिए. अगर प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो ऑपरेटरों के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है.
उन्होंने कहा कि इसलिए कमर्शियल EV को अपनाने की सफलता के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण होगी. दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र ने मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है, लेकिन लंबी दूरी के कमर्शियल ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है.
अधिक प्रतिबंधों से पहले बातचीत की मांग
छिकारा ने जोर देकर कहा कि उद्योग को सिर्फ वाहन की तकनीक पर ध्यान देने के बजाय, फ्लीट ऑपरेटर के नजरिए से इस मामले को देखना चाहिए. ऑपरेटर को चार्जिंग की उपलब्धता, वाहन की रेंज, परिचालन लागत और विशिष्ट रूटों के लिए EVs की उपयुक्तता के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहिए.
उन्होंने सुझाव दिया कि CAQM, सरकारी संस्थाओं और परिवहन मालिकों को एक सहज संवाद करना चाहिए, जिसके बाद ही कोई प्रस्ताव आना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि CAQM को कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में विद्युतीकरण की गति के बारे में कोई भी व्यापक आकलन करने से पहले, विशेषज्ञों के सुझाव और विश्वसनीय डेटा के आधार पर गहन शोध करना चाहिए.
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