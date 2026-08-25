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दिल्ली-NCR में वाहनों पर कड़े प्रतिबंध, EVs की लागत और चार्जिंग को लेकर ट्रांसपोर्टरों की चिंता बढ़ी

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने की घोषणा की है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बढ़ते वित्तीय और परिचालन संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंतित हैं.

हालांकि, इन उपायों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि स्वच्छ वाहनों की ओर बदलाव एक अच्छी पहल है, लेकिन अचानक हुए बदलाव इस से कठिनाइयां पैदा होंगी, क्योंकि छोटे वाहन मालिक अभी भी अपने मौजूदा वाहन ऋण चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बड़ी चुनौतियां इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की उच्च लागत, सीमित कमर्शियल ईवी विकल्प, और लंबे समय के लिए अपर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा हैं.

पाली टेम्पो सर्विस के ट्रांसपोर्टर रवि ने कहा कि EVs के साथ सबसे बड़ी समस्या बैटरी की क्षमता और उसकी रेंज की है. उन्होंने बताया कि जब वाहनों पर लोड होता है, तो बैटरी अधिक ऊर्जा की खपत करती है. कमर्शियल वाहनों को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि वे वाहनों पर अधिक निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनका मुनाफा पहले जैसा ही है. इस समस्या के बीच, ट्रैफिक के कारण और अधिक ऊर्जा खर्च होती है तथा चार्जिंग स्पॉट की कमी के चलते होटलों को चार्जिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने का मौका मिल जाता है.

पाली टेम्पो सर्विस के ट्रांसपोर्टर रवि (ETV Bharat)

रवि ने कहा कि उन्हें बारिश के मौसम में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर जलभराव से इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बैटरी पैक को खतरा होता है.

वाहन प्रतिबंधों के प्रभाव पर सवाल

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध की शुरुआत 2015 में NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश से हुई थी और बाद में CAQM ने इसे लागू किया. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर CAQM से 2015 और वर्तमान के प्रदूषण के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि यह पता सके कि ये प्रतिबंध वास्तव में कितने प्रभावी रहे हैं.

BS-4 वाहन और बचा परिचालन जीवन

हिश की मुख्य चिंता 1 नवंबर से दिल्ली में BS-4 डीजल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. उनका कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, इन वाहनों को पंजीकरण के समय 15 साल का परिचालन जीवन (operational life) दिया गया था. इसलिए, 2019-20 में खरीदे गए वाहनों के पास कानूनी उपयोग के लिए अभी भी लगभग 4-5 साल बाकी हैं. उनके अनुसार, समय से पहले उन पर प्रतिबंध लगाना मौजूदा नियमों के खिलाफ है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए अनिश्चितता पैदा करता है और वाहन मालिकों को वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है.

छोटे ऑपरेटरों पर कर्ज का बोझ

हरीश ने कहा कि अचानक नीति में बदलाव से छोटे फ्लीट ऑपरेटर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि कई लोग बैंक लोन से कमर्शियल वाहन खरीदते हैं और अधिक EMI देते हैं. कोविड-19 महामारी ने 2020-21 में करीब दो साल तक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में बाधा डाली, जिससे उनकी आया और लोन चुकाने पर असर पड़ा. कई ऑपरेटर अभी भी अपनी EMI चुका रहे हैं. उन्होंने कहा कि गाड़ियों की उम्र खत्म होने से कई साल पहले उन पर रोक लगाने या उन्हें स्क्रैप करने से ऑपरेटर्स को अपना निवेश वापस पाने और लोन चुकाने के लिए कम समय मिलता है, जिससे वे आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं.

ट्रांसपोर्टरों ने BS-4 प्रतिबंधों पर सवाल उठाए

ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों का कहना है कि BS-4 और BS-6 वाहनों के बीच उत्सर्जन का वास्तविक अंतर उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना अनुमान लगाया जाता है. उनका कहना है कि दोनों बाजार में उपलब्ध एक जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं और नए वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए AdBlue या यूरिया सिस्टम का उपयोग करते हैं. अच्छी तरह से रखरखाव किए गए BS-4 और BS-6 वाहनों के बीच वास्तविक ऑन-रोड उत्सर्जन में कोई बड़ा अंतर साबित करने वाले स्पष्ट अध्ययनों के बिना, ऑपरेटर यह सवाल उठा रहे हैं कि BS-4 कमर्शियल वाहनों पर अचानक प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है.

कमर्शियल वाहन (ETV Bharat)

कमर्शियल वाहनों से कितना प्रदूषण होता है?

हरीश ने तर्क दिया कि वायु प्रदूषण पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट वाहन कणिकीय उत्सर्जन का सिर्फ 10–12% हिस्सा ही योगदान देते हैं, जबकि शेष 88–90% सड़क की धूल, उद्योगों, बायोमास जलाने और अन्य स्रोतों से आता है. वह सवाल करते हैं कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए जरूरी कमर्शियल ट्रकों पर कड़े प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, जबकि निजी डीजल एसयूवी और लग्जरी गाड़ियां बेरोक-टोक चल रही हैं. उनकी चिंता यह है कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों का बोझ ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बहुत अधिक पड़ रहा है.