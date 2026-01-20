ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR के दम घुटने की मुख्य वजह पराली नहीं? सरकारी रिपोर्ट में सामने आया चौंकाने वाला सच

रिपोर्ट के अनुसार, भारत-गंगा के मैदानी इलाकों के वायुक्षेत्र के भीतर होने वाली वायुमंडलीय रासायनिक प्रक्रियाएं 'सेकेंडरी एरोसोल' के निर्माण के माध्यम से कण प्रदूषण को काफी बढ़ा देती हैं. SO2 उत्सर्जन (मुख्य रूप से कोयला जलाने और ईंट भट्टों से निकलने वाला) एरोसोल की सतहों पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है और 'OH रेडिकल्स' के साथ गैस-चरण प्रतिक्रियाएं करता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड (H2SO4) बनता है.

इन बैठकों के दौरान, विशेषज्ञों ने विभिन्न शोधों से प्राप्त मौजूदा आंकड़ों और जानकारियों को साझा किया, उनका एकीकरण और विश्लेषण किया, साथ ही प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर विस्तार से चर्चा की.

यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) के तत्वावधान में तैयार की गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 8, 9, 12 और 13 जनवरी को आयोजित विशेषज्ञों की बैठकों की एक श्रृंखला के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है. इन बैठकों का समन्वय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के एक पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य द्वारा किया गया था.

दूसरा चरण आमतौर पर दिसंबर से जनवरी तक चलता है. इस दौरान मौसम की स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं. हवा की गति बहुत कम होना, वातावरण की परतों का आपस में कम मिलना, लगातार घना कोहरा और सूरज की कम रोशनी के कारण प्रदूषक वातावरण में फैल नहीं पाते. इस दौरान प्रदूषण के स्रोत लगभग समान रहते हैं (केवल ठंड से बचने के लिए आग जलाने को छोड़कर), लेकिन वातावरण में फैलाव की क्षमता कम होने से प्रदूषक जमा होने लगते हैं, जिसके कारण हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी रहती है.

प्रदूषण का पहला चरण अक्टूबर के मध्य से नवंबर तक होता है. इसका मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, हवा की धीमी गति और वातावरण की निचली परत (PBL) की कम ऊंचाई है. इन कारणों से उत्पन्न प्रदूषक लंबी दूरी तय करके भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, में प्रदूषण का स्तर बढ़ा देते हैं.

मंगलवार, 20 जनवरी को नई दिल्ली में सर्दियों की धुंध भरी सुबह में जाते लोग. (PTI)

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के कारणों की पहचान पर वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के प्रदूषण को मुख्य रूप से दो चरणों में बांटा जा सकता है.

गंगा का मैदानी इलाका, भारत की केवल 18% जमीन को कवर करता है, लेकिन यहां देश की 40% आबादी रहती है. अनुमान है कि देश के कुल उत्सर्जन का 35% हिस्सा इसी क्षेत्र से निकलता है, जो इसे प्रदूषण का एक प्रमुख केंद्र बनाता है. उत्तर भारत, जिसमें देश की राजधानी भी शामिल है, हर साल सर्दियों में कई कारणों से भारी वायु प्रदूषण का सामना करता है. यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है.

नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का बढ़ना केवल उत्सर्जन (धुएं) में अचानक वृद्धि के कारण नहीं है. इसके पीछे लगातार होने वाला उत्सर्जन, प्रदूषकों का क्षेत्रीय बहाव और भारत-गंगा के मैदानी इलाकों (IGP) की प्रतिकूल मौसमी स्थितियों का मिला-जुला असर जिम्मेदार है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार की गयी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है.

इसके अलावा, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) दिन और रात के दौरान रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरकर नाइट्रिक एसिड (HNO3) बनाता है. ये दोनों (सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड) खेती और इंसानी/पशु मल से निकलने वाली अमोनिया (NH3) के साथ मिलकर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट के सूक्ष्म कण (एरोसोल) बनाते हैं. इसी तरह अमोनियम क्लोराइड भी बन सकता है, जो लंबे समय तक वातावरण में टिका रहता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एसिड धूल के कणों के साथ मिलकर उन पर नमक की एक परत भी बना सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वाहनों के धुएं, बायोमास (लकड़ी-कचरा) जलाने, उद्योगों और वनस्पतियों से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) हवा में घुलकर 'सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल' (SOA) बनाते हैं, जो प्रदूषण को और घातक बना देते हैं.

दिल्ली और एनसीआर की हवा की गुणवत्ता स्थानीय प्रदूषण के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण के आवागमन से भी प्रभावित होती है. 2015 से 2025 तक के अध्ययनों के विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली में PM2.5 प्रदूषण का कारण एनसीआर के अंदर और बाहर से निकलने वाले प्राथमिक उत्सर्जन और उनसे बनने वाले द्वितीयक कण हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे प्रमुख प्राथमिक स्रोत परिवहन, धूल (सड़क, निर्माण और तोड़फोड़), बायोमास जलाना और थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) सहित उद्योग हैं. कुल प्रदूषण में एक छोटा हिस्सा डीजल जनरेटर सेट, श्मशान, सॉल्वैंट्स और प्राकृतिक स्रोतों जैसे 'अन्य स्रोतों' का है. हवा में कणों की कुल सघनता का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्रोतों से निकलने वाली गैसों से बनने वाले द्वितीयक कणों का होता है.

CAQM ने जनता से सुझाव मांगे

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों की रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों को हल करने के लिए अतिरिक्त कदमों पर जनता से सुझाव मांगे हैं. ये सुझाव 10 फरवरी तक जमा किए जा सकते हैं. आप वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सुझाव CAQM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं.

सोमवार को जारी नोटिस में कहा गया, "6 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, विशेषज्ञों के एक पैनल ने बिगड़ते एक्यूआई (AQI) के कारणों की पहचान करने के लिए विस्तार से चर्चा की. विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से 'दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते एक्यूआई के कारणों की पहचान' पर एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया. CAQM आम जनता को इस रिपोर्ट के संबंध में अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करता है. सुझाव 10 फरवरी तक CAQM को भेजे जा सकते हैं."

विशेषज्ञों की राय

मंगलवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरणविद् बी.एस. वोहरा ने कहा, "एक पर्यावरणविद् के तौर पर, मैं दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए जनता से सुझाव मांगने के सरकार के कदम का स्वागत करता हूं. हालांकि विशेषज्ञों की रिपोर्टों ने प्रदूषण के कारणों की स्पष्ट पहचान कर ली है, लेकिन असली चुनौती प्रभावी ढंग से इसे लागू करने और जवाबदेही तय करने में है."

उन्होंने कहा कि हर साल आने वाली इस समस्या के लिए केवल मौसमी आपातकालीन उपाय काफी नहीं हैं. पर्यावरणविद् ने कहा- "जनभागीदारी से ऐसी नीतियां बननी चाहिए जो पारदर्शी हों और जिन्हें सख्ती से लागू किया जा सके. इसके लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और दीर्घकालिक समाधानों की जरूरत है, जैसे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियां, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और उद्योगों के लिए सख्त नियम. स्वच्छ हवा एक मौलिक अधिकार है, और इसकी सुरक्षा के लिए निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योजना और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है."

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरणविद् दीपक रमेश गौड़ ने ईटीवी भारत को बताया, "वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल है. मैं CAQM द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करता हूं." उन्होंने आगे कहा, "प्रदूषण के स्रोतों को खत्म करने की जरूरत है और यह सबकी भागीदारी से ही संभव हो सकता है."

