प्रदूषण से जंग या सिर्फ कागजी दावे? NCR में 28 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन अब तक नहीं लगे, दिल्ली ने मारी बाजी
CAQM रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में एनसीआर के 72 नए वायु निगरानी स्टेशनों में सिर्फ 44 लगे, हरियाणा शून्य रहा. संतू दास की रिपोर्ट
Published : November 21, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच प्रदूषण निगरानी तंत्र को मजबूत करने की योजनाएं सुस्त नजर आ रही हैं. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2026 के लिए तय किए गए 'कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन' (CAAQMS) लगाने के वार्षिक लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं.
हालांकि, इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने हिस्से के सभी 19 नए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का वार्षिक लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है.
लक्ष्य और हकीकत के बीच बड़ा अंतर
CAQM द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, वर्ष 2026 में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुल 72 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन 31 अक्टूबर तक इनमें से केवल 44 स्टेशन ही लगाए जा सके हैं, जिससे 28 स्टेशनों की कमी रह गई है.
ये नए स्टेशन पहले से मौजूद नेटवर्क को विस्तार देने के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में प्रदूषण के खिलाफ चल रही लड़ाई को तेज किया जा सके. ये आधुनिक स्टेशन हवा में मौजूद PM2.5, PM10 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्वों की रियल-टाइम जानकारी देते हैं. इससे प्रशासन को समय रहते प्रदूषण नियंत्रण के जरूरी कदम उठाने में मदद मिलती है.
राज्यों का रिपोर्ट कार्ड (31 अक्टूबर 2026 तक)
CAQM ने शुक्रवार को जारी अपने रिपोर्ट कार्ड में चारों राज्यों के प्रदर्शन का अलग-अलग आकलन किया है.
दिल्ली: राजधानी दिल्ली ने तय समय-सीमा से दो महीने पहले ही अपना वार्षिक लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया. यहां 31 अक्टूबर तक सभी 19 नए स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं. आयोग ने दिल्ली के प्रदर्शन को 'संतोषजनक' बताया है.
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश को इस साल 25 नए स्टेशन लगाने का लक्ष्य दिया गया था. राज्य ने 31 अक्टूबर तक 22 स्टेशन स्थापित कर 88 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है. आयोग का कहना है कि यूपी की प्रगति में अभी और सुधार की जरूरत है.
राजस्थान: राजस्थान ने अपने 5 नए स्टेशनों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 3 स्टेशन ही लगाए हैं, जो कि 60 प्रतिशत है. आयोग ने राज्य के प्रदर्शन को 'असंतोषजनक' करार दिया है.
हरियाणा: इस मामले में हरियाणा का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा है. राज्य को 2026 में 23 नए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने थे, लेकिन 31 अक्टूबर तक यहां एक भी नया स्टेशन शुरू नहीं हो पाया है. सबसे बड़े अंतर के कारण हरियाणा की कार्यप्रणाली को 'असंतोषजनक' श्रेणी में रखा गया है.
गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस वर्ष फरवरी में जारी आंकड़ों के मुताबिक, इन चारों राज्यों में पहले से कुल 84 निगरानी स्टेशन काम कर रहे थे. इनमें दिल्ली में 40, हरियाणा में 22, उत्तर प्रदेश में 18 और राजस्थान में 4 स्टेशन शामिल थे.
प्रशासनिक सुस्ती पर विशेषज्ञों की चिंता
इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यावरणविद तनुजा चौहान ने इन आंकड़ों को बेहद चिंताजनक और शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कई शहर शामिल हैं, ऐसे में यह लापरवाही गंभीर है.
शनिवार को 'ईटीवी भारत' से बातचीत में चौहान ने कहा, "भले ही दिल्ली ने 19 स्टेशन लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया हो, लेकिन केवल मशीनें लगाने से हवा अपने आप साफ नहीं हो जाएगी. साल दर साल एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और हर साल नागरिकों को वही पुराने बहाने, एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की राजनीति और बेअसर आपातकालीन कदम देखने को मिलते हैं. CAQM के ये ताजा आंकड़े प्रशासनिक निष्क्रियता का साफ प्रमाण हैं."
उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण का संकट केवल निगरानी उपकरणों की कमी से कहीं अधिक गहरा है. "जिन जगहों पर प्रदूषण मापा जा रहा है, वहां भी इसे रोकने के लिए ठोस और निरंतर कार्रवाई कहां हो रही है? वायु प्रदूषण अब केवल सर्दियों की धुंध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साल भर चलने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट बन चुका है. यदि हमें वास्तव में इस समस्या को हल करना है, तो उन स्रोतों पर सीधा प्रहार करना होगा जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं. इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है."
2027 के लिए नई कार्ययोजना के निर्देश
इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों की सरकारों को पत्र लिखकर वर्ष 2027 के लिए व्यापक 'राज्य कार्ययोजना' तैयार करने को कहा है. आयोग ने इसमें 'जिला-स्तरीय कार्ययोजना' को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को योजनाबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.
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