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प्रदूषण से जंग या सिर्फ कागजी दावे? NCR में 28 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन अब तक नहीं लगे, दिल्ली ने मारी बाजी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच प्रदूषण निगरानी तंत्र को मजबूत करने की योजनाएं सुस्त नजर आ रही हैं. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2026 के लिए तय किए गए 'कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन' (CAAQMS) लगाने के वार्षिक लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं.

हालांकि, इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने हिस्से के सभी 19 नए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का वार्षिक लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है.

लक्ष्य और हकीकत के बीच बड़ा अंतर

CAQM द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, वर्ष 2026 में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुल 72 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन 31 अक्टूबर तक इनमें से केवल 44 स्टेशन ही लगाए जा सके हैं, जिससे 28 स्टेशनों की कमी रह गई है. ये नए स्टेशन पहले से मौजूद नेटवर्क को विस्तार देने के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में प्रदूषण के खिलाफ चल रही लड़ाई को तेज किया जा सके. ये आधुनिक स्टेशन हवा में मौजूद PM2.5, PM10 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्वों की रियल-टाइम जानकारी देते हैं. इससे प्रशासन को समय रहते प्रदूषण नियंत्रण के जरूरी कदम उठाने में मदद मिलती है. राज्यों का रिपोर्ट कार्ड (31 अक्टूबर 2026 तक)

CAQM ने शुक्रवार को जारी अपने रिपोर्ट कार्ड में चारों राज्यों के प्रदर्शन का अलग-अलग आकलन किया है. दिल्ली: राजधानी दिल्ली ने तय समय-सीमा से दो महीने पहले ही अपना वार्षिक लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया. यहां 31 अक्टूबर तक सभी 19 नए स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं. आयोग ने दिल्ली के प्रदर्शन को 'संतोषजनक' बताया है. उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश को इस साल 25 नए स्टेशन लगाने का लक्ष्य दिया गया था. राज्य ने 31 अक्टूबर तक 22 स्टेशन स्थापित कर 88 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है. आयोग का कहना है कि यूपी की प्रगति में अभी और सुधार की जरूरत है. राजस्थान: राजस्थान ने अपने 5 नए स्टेशनों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 3 स्टेशन ही लगाए हैं, जो कि 60 प्रतिशत है. आयोग ने राज्य के प्रदर्शन को 'असंतोषजनक' करार दिया है.