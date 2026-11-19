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पराली जलाने पर CAQM का बड़ा एक्शन, पंजाब के कई जिलों के कलेक्टर और SSP को नोटिस, 23 नवंबर तक मांगा जवाब

सांकेतिक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर आयोग ने पंजाब के कई प्रमुख जिलों के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन जिलों में लुधियाना, संगरूर, पटियाला और मोगा जैसे बड़े जिले शामिल हैं. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को 23 नवंबर की शाम 5 बजे तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने का अल्टीमेटम दिया है.

अफसरों की तय की गई जवाबदेही, 5 साल तक की सजा की चेतावनी

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाले CAQM ने बुधवार को इन जिलों के उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को अलग-अलग नोटिस भेजे हैं. नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि धान की पराली जलाना पूरे उत्तर भारत की हवा को जहरीला बना रहा है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है.

आयोग ने अधिकारियों को याद दिलाया कि कटाई के इस सीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के साथ कई दौर की समीक्षा बैठकें की गईं. इन बैठकों में पराली प्रबंधन और रोकथाम के सख्त निर्देश दिए गए थे और अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी तय की गई थी. आयोग ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि उसके आदेशों का पालन न करना एक दंडनीय अपराध है. नियमों की अनदेखी करने पर दोषी अधिकारियों को पांच साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं. निगरानी में लापरवाही पर आयोग नाराज

आयोग ने अपनी जांच में पाया है कि कई जगहों पर पराली जलाने की घटनाओं को तय मानकों के हिसाब से दर्ज ही नहीं किया जा रहा है. इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने कहा कि ड्रोन, पराली प्रोटेक्शन फोर्स, नोडल अधिकारियों और सेंसर के जरिए सख्त निगरानी रखने के बार-बार निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल कई जिलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं. यह सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर निगरानी और एक्शन प्लान को लागू करने में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है.