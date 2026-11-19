पराली जलाने पर CAQM का बड़ा एक्शन, पंजाब के कई जिलों के कलेक्टर और SSP को नोटिस, 23 नवंबर तक मांगा जवाब
पिछले साल के मुकाबले पंजाब के कई जिलों में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिस पर CAQM सख्त है,संतू दास की रिपोर्ट
Published : November 19, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर आयोग ने पंजाब के कई प्रमुख जिलों के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन जिलों में लुधियाना, संगरूर, पटियाला और मोगा जैसे बड़े जिले शामिल हैं. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को 23 नवंबर की शाम 5 बजे तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने का अल्टीमेटम दिया है.
अफसरों की तय की गई जवाबदेही, 5 साल तक की सजा की चेतावनी
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाले CAQM ने बुधवार को इन जिलों के उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को अलग-अलग नोटिस भेजे हैं. नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि धान की पराली जलाना पूरे उत्तर भारत की हवा को जहरीला बना रहा है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है.
आयोग ने अधिकारियों को याद दिलाया कि कटाई के इस सीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के साथ कई दौर की समीक्षा बैठकें की गईं. इन बैठकों में पराली प्रबंधन और रोकथाम के सख्त निर्देश दिए गए थे और अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी तय की गई थी. आयोग ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि उसके आदेशों का पालन न करना एक दंडनीय अपराध है. नियमों की अनदेखी करने पर दोषी अधिकारियों को पांच साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.
निगरानी में लापरवाही पर आयोग नाराज
आयोग ने अपनी जांच में पाया है कि कई जगहों पर पराली जलाने की घटनाओं को तय मानकों के हिसाब से दर्ज ही नहीं किया जा रहा है. इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने कहा कि ड्रोन, पराली प्रोटेक्शन फोर्स, नोडल अधिकारियों और सेंसर के जरिए सख्त निगरानी रखने के बार-बार निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल कई जिलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं. यह सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर निगरानी और एक्शन प्लान को लागू करने में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है.
आंकड़ों में समझिए कैसे बढ़े पराली जलाने के मामले
आयोग द्वारा जारी नोटिस में 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच के चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे गए हैं, जो बताते हैं कि पिछले साल (2025) की तुलना में इस साल स्थिति ज्यादा खराब हुई है:
- पटियाला: यहां पराली जलाने के मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है. इस अवधि में पटियाला में आग लगने की 416 घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि पिछले साल इसी समय तक 233 मामले सामने आए थे. यानी यहां 78.5 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है.
- लुधियाना: लुधियाना में इस साल 351 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं, जो पिछले साल के 208 मामलों के मुकाबले 68.8 फीसदी ज्यादा हैं. हैरानी की बात यह है कि 14 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद जिले में 24 नई घटनाएं सामने आईं.
- संगरूर: संगरूर में पराली जलाने के कुल 741 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 694 था.
- मोगा: मोगा जिले में भी मामलों में बढ़ोतरी हुई है. यहां पिछले साल के 327 मामलों के मुकाबले इस साल 346 घटनाएं दर्ज की गई हैं.
किसानों का दर्द: 'शौक से नहीं जलाते पराली, प्रशासन के पास इंतजाम नहीं
'एक तरफ जहां प्रशासन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं. पंजाब की एक किसान सुखविंदर कौर ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से पराली प्रबंधन के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं. इसी कमी के चलते किसान पराली जलाने को मजबूर हो रहे हैं.
सुखविंदर कौर ने कहा, "हर कोई जानता है कि धुआं हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है. ऐसा नहीं है कि किसान इसके नुकसान से अनजान हैं, वे सब समझते हैं. किसानों को यह भी पता है कि पराली जलाने पर उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो सकता है, उन्हें थानों और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. भला कौन किसान अपनी खुशी से ये मुसीबत मोल लेगा? कोई भी शौक से पराली नहीं जलाता, लेकिन जब किसानों के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता, तभी वे ऐसा कदम उठाने को मजबूर होते हैं."
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