ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच GRAP-2 लागू, गाड़ियों से लेकर निर्माण तक रहेंगी कई पाबंदियां

नई दिल्ली: दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है. हवा की गुणवत्ता में तेजी से आई गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM ) ने बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने 2 नवंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी कर एनसीआर क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) - के दूसरे चरण को लागू कर दिया है. इसके तहत सभी आवश्यक कार्रवाइयों को लागू करने का निर्णय लिया है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में भी वायु गुणवत्ता के बेहद खराब श्रेणी में ही बने रहने की आशंका है.

आदेश में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में बेहद चिंताजनक और तेज उछाल देखा गया है. प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी की ओर बढ़ रहा है.

प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर की समीक्षा के लिए GRAP पर बनी उप-समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक 2 नवंबर 2026 को आयोजित की गई. इस बैठक में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के मौजूदा परिदृश्य के साथ-साथ IMD और IITM के मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का व्यापक विश्लेषण किया गया. परिस्थितियों की गंभीरता को भांपते हुए उप-समिति ने यर निर्णय लिया कि संपूर्ण एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP के चरण-II के प्रावधानों को लागू किया जाए. इससे पहले 21 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत क्षेत्र में GRAP का चरण-I लागू किया गया था, जिसे अब चरण-II के साथ और अधिक कड़ाई से जोड़ा जाएगा.

संबद्ध एजेंसियों को सख्त निर्देश और निगरानी:

CAQM द्वारा जारी निर्देश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय सभी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चरण-I व चरण-II के अंतर्गत आने वाले सभी उपायों को पूरी ईमानदारी, तत्परता व मुस्तैदी के साथ लागू, मॉनिटर और समीक्षित किया जाए, जिससे AQI का स्तर और अधिक नीचे न गिरे. इसके साथ ही आम नागरिकों से भी यह अपील की गई है कि वे जीआरएपी के नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें और प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें. CAQM की उप-समिति वायु गुणवत्ता के पूरे परिदृश्य पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है और IMD/IITM के पूर्वानुमानों के आधार पर स्थिति की समय-समय पर आगे की समीक्षा की जाएगी.

ये भी पढ़ें: