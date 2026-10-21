दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, CAQM ने GRAP का पहला चरण तत्काल प्रभाव से किया लागू
21 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई. आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावना है. पढ़ें..
Published : October 21, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 6:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब होनी शुरू हो गई है. बुधवार को दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) खराब से अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. हवा की लगातार खराब हो रही गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
ग्रैप का पहला चरण एयर क्वालिटी इंडेक्स के 200 के पार पहुंचने पर लागू किया जाता है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 दर्ज किया गया था, लेकिन 21 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई, दोपहर 2:00 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावना है. लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRAP कि पहले चरण को लागू किया गया है.
ग्रैप स्टेज-1 में बताई गई इन बातों का करें पालन
- वाहन के इंजन ठीक से ट्यून रखें व टायर में उचित हवा भरवाएं
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अपडेट रखें.
- ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन बंद करें, अनावश्यक रूप से इंजन चालू न रखें.
- हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें.
- खुले में कचरा या कूड़ा न डालें और न ही जलाएं.
- प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की 311 ऐप, SAMEER ऐप या ग्रीन दिल्ली ऐप पर रिपोर्ट करें.
लागू होंगी ये पाबंदियां
- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव व एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य.
- 500 वर्गमीटर या उससे बड़े निर्माण स्थल बिना पंजीकरण और निगरानी तंत्र के निर्माण कार्य नहीं कर सकेंगे.
- खुले में कचरा व जैविक अपशिष्ट जलाने पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर भारी जुर्माना.
- पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर सख्त कार्रवाई, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जब्ती.
- ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से गैर-निर्धारित ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक.
- सभी औद्योगिक इकाइयों और ईंट-भट्ठों में केवल स्वीकृत ईंधन का ही उपयोग.
- होटल-रेस्तरां में कोयला व लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर रोक, सिर्फ गैस या इलेक्ट्रिक उपकरणों की अनुमति.
- लैंडफिल साइट्स व डंपिंग यार्ड पर आग जलाने की घटनाओं पर नजर और रोकथाम.
- निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री की ढककर रखें, ढंके ट्रकों से इसे लाएं ले-जाएं.
- ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, वाहनों की प्रदूषण जांच में सख्ती.
खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा GRAP -1 के तहत जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, नगर निकायों को ठोस कचरे को जलाने पर प्रतिबंध का शक्ति से पालन करना होगा लैंडफिल साइट और डंपिंग ग्राउंड पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निकायों को निगरानी बढ़ानी होगी नगर निकायों को पूरा नियमित रूप से उठाने और औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे का निर्धारित स्थानों पर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा.
कोयल और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
GRAP-1 की गाइडलाइंस के मुताबिक, होटल रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में तंदूर के लिए कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर लघु प्रबंध को भी प्रभावी ढंग से संबंधित विभागों और एजेंटीयों को लागू करना होगा. लकड़ी और कोयले के स्थान पर बिजली गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्यवाही
GRAP-1 की गाइडलाइंस के मुताबिक, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए PUC मानकों का सख्ती से पालन करने और प्रदूषण फैलाने दिखाई देने वाले वाहनों के खिलाफ संबंधित विभागों को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश हैं. ओवर ऐज हो चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के लागू आदेशों का पालन करने को कहा गया है.
उद्योगों पर निगरानी
GRAP के पहले चरण की गाइडलाइंस में बताया गया है, औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांट में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करने और केवल स्वीकृत ईंधन के इस्तेमाल का करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ संबंधित विभागों को सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है.
डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक
डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर निर्धारित नियमों का पालन करने और उन्हें नियमित बिजली आपूर्ति के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने पर जोर दिया गया है. जनरेटर सेट के संचालन के लिए संबंधित क्षमता और उत्सर्जन मानकों के अनुसार लागू प्रावधानों का पालन करना होगा. हालांकि, अस्पताल मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए निर्धारित नियमों के तहत छूट लागू रहेगी.
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