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दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, CAQM ने GRAP का पहला चरण तत्काल प्रभाव से किया लागू

दिल्ली एनसीआर में GRAP 1 लागू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब होनी शुरू हो गई है. बुधवार को दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) खराब से अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. हवा की लगातार खराब हो रही गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

ग्रैप का पहला चरण एयर क्वालिटी इंडेक्स के 200 के पार पहुंचने पर लागू किया जाता है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 दर्ज किया गया था, लेकिन 21 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई, दोपहर 2:00 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावना है. लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRAP कि पहले चरण को लागू किया गया है.