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कैप्टन स्मित मच्छर का अमरेली से है खास संबंध, स्थानीय लोगों ने की बहादुरी की सराहना

कैप्टन स्मित मच्छर ( X/ @AmirOhana )

अमरेली (गुजरात) : भारतीय पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. दुबई से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की उड़ान के दौरान अचानक आई एक मुश्किल स्थिति में स्मित मच्छर ने असाधारण साहस और कुशलता का परिचय दिया. इस घटना के बाद, गुजरात के अमरेली जिले में सावरकुंडला के साथ उनके पारिवारिक संबंधों की भी काफी चर्चा हो रही है.

जानकारी के अनुसार, उड़ान में लगभग 180 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे. उड़ान के दौरान, ओमान के को-पायलट ने विमान के नियंत्रण को लेकर एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी. ऐसे में पायलट स्मित मच्छर ने स्थिति को संभाला और विमान पर नियंत्रण बनाए रखा. खबरों के मुताबिक, को-पायलट के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और सऊदी अरब के तबूक हवाई अड्डे पर विमान को सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से उतारा. अमरेली से खास पारिवारिक संबंध

स्मित मच्छर और अमरेली जिले के बीच एक खास संबंध भी सामने आया है. पता चला है कि स्मित मच्छर की शादी सावरकुंडला तालुका के एक परिवार में हुई है; सावरकुंडला के जयसुखभाई जोगी उनके ससुर हैं. हालांकि, जयसुखभाई जोगी अभी मुंबई में रहते हैं. इस संबंध के सामने आने से - कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पायलट स्मित मच्छार सावरकुंडला के दामाद हैं - अमरेली जिले के लोगों में गर्व की भावना देखी जा रही है. सावरकुंडला से इस संबंध की खबर मिलने के बाद, स्थानीय निवासी और पूरे अमरेली जिले के लोग स्मित मच्छर और उनके ससुर जयसुखभाई जोगी को बधाई दे रहे हैं. स्थानीय स्तर पर भी स्मित मच्छर के साहस और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा की काफी सराहना हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मित मच्छर की बहादुरी की तारीफ की है. विमानन में 13 साल से अधिक का अनुभव