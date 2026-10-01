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कैप्टन स्मित मच्छर का अमरेली से है खास संबंध, स्थानीय लोगों ने की बहादुरी की सराहना

पायलट स्मित मच्छर की शादी अमरेली के सावरकुंडला में हुई है. स्थानीय लोग उनकी बहादुरी और कर्तव्य-निष्ठा की काफी सराहना कर रहे हैं.

Captain Smit Machchhar family ties to Amreli of Gujarat, locals praise his bravery
कैप्टन स्मित मच्छर (X/ @AmirOhana)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
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अमरेली (गुजरात) : भारतीय पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. दुबई से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की उड़ान के दौरान अचानक आई एक मुश्किल स्थिति में स्मित मच्छर ने असाधारण साहस और कुशलता का परिचय दिया. इस घटना के बाद, गुजरात के अमरेली जिले में सावरकुंडला के साथ उनके पारिवारिक संबंधों की भी काफी चर्चा हो रही है.

जानकारी के अनुसार, उड़ान में लगभग 180 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे. उड़ान के दौरान, ओमान के को-पायलट ने विमान के नियंत्रण को लेकर एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी. ऐसे में पायलट स्मित मच्छर ने स्थिति को संभाला और विमान पर नियंत्रण बनाए रखा. खबरों के मुताबिक, को-पायलट के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और सऊदी अरब के तबूक हवाई अड्डे पर विमान को सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से उतारा.

अमरेली से खास पारिवारिक संबंध
स्मित मच्छर और अमरेली जिले के बीच एक खास संबंध भी सामने आया है. पता चला है कि स्मित मच्छर की शादी सावरकुंडला तालुका के एक परिवार में हुई है; सावरकुंडला के जयसुखभाई जोगी उनके ससुर हैं. हालांकि, जयसुखभाई जोगी अभी मुंबई में रहते हैं. इस संबंध के सामने आने से - कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पायलट स्मित मच्छार सावरकुंडला के दामाद हैं - अमरेली जिले के लोगों में गर्व की भावना देखी जा रही है.

सावरकुंडला से इस संबंध की खबर मिलने के बाद, स्थानीय निवासी और पूरे अमरेली जिले के लोग स्मित मच्छर और उनके ससुर जयसुखभाई जोगी को बधाई दे रहे हैं. स्थानीय स्तर पर भी स्मित मच्छर के साहस और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा की काफी सराहना हो रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मित मच्छर की बहादुरी की तारीफ की है.

विमानन में 13 साल से अधिक का अनुभव

यह भी पता चला है कि स्मित मच्छर एक अनुभवी कमर्शियल पायलट हैं. उन्होंने पहले स्पाइसजेट के साथ काम किया था और जून 2022 में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के तौर पर फ्लाईदुबई से जुड़े. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उनके पास कमर्शियल विमान उड़ाने का 13 साल से अधिक का अनुभव है.

खबरों के मुताबिक, उन्होंने बोइंग 737 विमान पर लगभग 9,750 घंटे उड़ान भरी है. उन्होंने स्पाइसजेट में 11 साल से अधिक समय तक सीनियर कमांडर और लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के तौर पर काम किया. उनकी प्रोफाइल से पता चलता है कि उन्होंने पायलट-इन-कमांड के तौर पर 6,400 घंटे से अधिक उड़ान भरी है.

मुश्किल हालात में काम आता है अनुभव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मित मच्छर के लंबे उड़ान अनुभव और कॉकपिट में अहम फैसले लेने की उनकी क्षमता ने उड़ान के दौरान पैदा हुई गंभीर स्थिति में अहम भूमिका निभाई. संकट के समय भी, उन्होंने विमान पर नियंत्रण बनाए रखा और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.

फ्लाईदुबई ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. एयरलाइन ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने का वादा किया है.

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पायलट स्मित मच्छर अमरेली के दामाद
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR AMRELI

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